Erzgebirger bauen an neuem Mahnmal mit

Vor den Toren des früheren KZs Auschwitz-Birkenau entsteht ein Kunstwerk aus riesigen Bronzefiguren. In der Region fand der Schöpfer Helfer und technisches Know-how.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 09.11.2016



Johanngeorgenstadt. Als Johannes Düring (29) das erste Mal vor den Toren des einstigen Vernichtungslagers stand, blickte er auf einen Berg aus Körperteilen. Arme, Beine, Hände, Köpfe, alle aus Bronze gegossen. Das Rohmaterial für ein riesiges Kunstwerk, das der kanadisch-israelische Bildhauer Rick Wienecke (61) in Auschwitz-Birkenau errichten will.

Düring, der in Schneeberg lebt, war nach Polen gefahren, um Wienecke bei seiner Arbeit zu unterstützen. "Wir haben Bronzeteile entgratet und brüniert. Danach konnten sie zu Figuren verschweißt werden", erzählt er. "Wir arbeiteten in Sichtweite des ehemaligen Konzentrationslagers. Es war Herbst, kalt, Nebel lag über der Landschaft. Da macht man sich Gedanken über das, was hier passiert ist."

Mehr als eine Million Menschen wurden von den Nazis im KZ Auschwitz umgebracht. Mit seiner Skulpturengruppe "Quelle der Tränen" will Rick Wienecke nicht nur an den Holocaust erinnern, sondern gleichzeitig einen Weg für Trauer und Versöhnung anbieten. "Ich glaube, die wichtigste Aussage seines Kunstwerks ist, dass so etwas wie damals nie wieder passieren darf", sagt Johannes Düring. Wieneckes Arbeit findet er bewegend. Als der Künstler bei der Realisierung auf Probleme stieß, stellte er über die Sächsischen Israelfreunde den Kontakt ins Westerzgebirge her. Bei Kunstguss Döhler in Blauenthal konnte Wienecke gießen. Die Sportauspuff-Firma Fox aus Johanngeorgenstadt baute ihm kostenlos einen speziellen Schmelzofen, den er für seine Arbeit braucht.

"Das ist ein fast vergessenes Verfahren, für das es heute keine Öfen mehr gibt", sagt Firmenchef Siegfried Ott (73). "Wir mussten diesen Ofen praktisch neu erfinden." Die Konstruktionsarbeit hat sein tschechischer Chefingenieur Michal Dornak (31) übernommen. Inzwischen wurde das 700 Kilogramm schwere Gerät nach Polen transportiert, vor die Tore des einstigen Vernichtungslagers Birkenau. Wienecke will sein Kunstwerk genau dort erschaffen, wo es später stehen soll. Vom Transport aus Israel hat er aus Kostengründen Abstand genommen.

In Polen ist eine Werkstatt aus Sperrholz und Dämmwolle entstanden, unter deren Dach die Skulpturen gegossen und zusammengebaut werden. Neben Johannes Düring haben dort etliche Erzgebirger Hand angelegt. Sie investieren Freizeit und Geld, um bei dem Großprojekt mitzumachen. Claus Döhler (67), der Inhaber der Blauenthaler Kunstguss-Werkstatt, bricht am Sonntag bereits zum zweiten Mal mit zwei Leuten nach Polen auf. "Wir haben Teile gegossen, die wir mitnehmen", sagt Döhler. "Wir helfen beim Beschleifen der Figuren und bei Trockenbauarbeiten in der Werkstatt."

Diese unentgeltliche Arbeit sei ihm ein Herzensanliegen, sagt er. "Bei meinem ersten Aufenthalt habe ich das KZ besichtigt. Danach konnte ich nächtelang nicht schlafen. Mir ging diese Maschinerie nicht aus dem Kopf, mit der so viele Menschen umgebracht worden sind."

Fox-Geschäftsführer Siegfried Ott will Ende November mit mehreren seiner Mitarbeiter nach Polen fahren und vor Ort mithelfen. "Rick Wienecke arbeitet ohne Gage, das imponiert mir", sagt er. "Ich sehe meine Unterstützung aber auch als Geste des Respekts vor den Holocaust-Opfern. Ich selbst habe nichts wiedergutzumachen, aber wir alle tragen eine Verantwortung, damit sich so etwas niemals wiederholt."