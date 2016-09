Erzgebirger heben sich ab: Wie Kunst das Handwerk veredelt

Holz spielt in der Region seit jeher eine große Rolle. Wie eine geglückte Symbiose zwei Unternehmer vereint und beflügelt.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 15.09.2016



Langenberg/Bermsgrün. Es gibt Menschen, die sich gegenseitig beflügeln. Im Fall von Holzgestalter Andreas Schmidt, der seit April in der Firma Massivholz-Design in Langenberg arbeitet, ist das beinahe wörtlich zu nehmen. Denn der bislang selbstständig tätige Bermsgrüner, zu dessen Spezialitäten massive Spiellandschaften aus Holz gehören, fertigt gerade in der Langenberger Werkstatt einen Adler.

"Dieser Adler ist ein Auftragswerk für einen Kunden aus der Region. Der Vogel soll später über dessen Schwimmbad an der Decke ,fliegen'", erläutert Mario Günther den nicht alltäglichen Wunsch des Kunden. Günther und seine mittlerweile 17-köpfige Mannschaft sind auf ausgefallene Kundenwünsche spezialisiert. Sie statten Hotels und Gaststätten themenspezifisch aus und schaffen Unikate aus Holz für die Einrichtung. "Aber genau das macht für uns den besonderen Reiz des Handwerks aus. Aus meiner Sicht ist das auch die Zukunft. Kreative Elemente zu bringen, Individualisieren, ja Kunstvolles einflechten, das ist der Trend." Für ihn sei wichtig, dass Austausch, Fantasie und Ideen stets eine neue Qualität hervorbringen.

Für Andreas Schmidt ist dieser Vogel eine neue Herausforderung, wie er sagt. Denn im Gegensatz zur herkömmlichen Art, einen großen Adler zu formen, kommen hier statt Motorsäge und Schnitzmesser, hauchdünne Holzschindeln zum Einsatz. "Das ist Zebrano-Holz", erklärt Günther. Dies sei ein sehr hochwertiges Holz für den Innenausbau, was meist nur für Furnier verwendet werde. Doch der Vogel soll auch die Leichtigkeit des Fliegens symbolisieren. Das gelinge mit den hauchdünne Schindeln besser. Dabei wirkt das helle Holz aus den tropischen Regenwäldern durch seine tiefbraunen Adern der Maserung fast wie ein Federkleid.

"Erst habe ich mich sehr intensiv mit der Anatomie dieser Tiere beschäftigt, habe mich belesen und ihre Bewegungen studiert", schildert Andreas Schmidt die Herangehensweise. Und nach zahlreichen Skizzen und Zeichnungen wurde dann zunächst ein Grundkörper aus Fichtenholz gefertigt, das die 3.80 Meter Flügelspannweite des hölzernen Seglers stützt. "Das ist eine sehr aufwendige Arbeit und sehr anspruchsvoll", meint der 59-jährige Bermsgrüner, der den Wechsel nach Langenberg nicht bereut. "Das ist eine tolle Mannschaft hier, ich fühle mich gut aufgenommen, hier ist jeder kreativ."

Sein eigenes Gewerbe lässt Schmidt als Nebengewerbe weiter laufen. "Da müssen noch kleinere Aufträge abgearbeitet werden und außerdem muss ja auch weiterhin die Wartung der Spielplätze gesichert werden", erklärt er. Bei ihm sei die Auftragslage sehr schwankend gewesen. Nun aber habe er in der Firma eine Tätigkeit, bei der er Kontinuität spüre. "Das ist gut!"

Für Firmenchef Mario Günther ist Andreas Schmidt "eine absolute Bereicherung" im Team, wie er sagt. Zwar habe er auch zwei Lehrlinge und ausreichend Bewerber, aber einen Künstler wie Schmidt im Team zu haben, sei wertvoll. "Wir wussten ja schon immer, der eine vom anderen, was er macht", so Günther. Das klassische Tischlerhandwerk lasse sich lernen. "Im Miteinander entsteht immer wieder etwas Neues", spürt auch Schmidt, der als jahrelanger "Alleinkämpfer" froh ist, nun ein Teamplayer zu sein und doch auch Künstler bleiben zu dürfen.