Erzgebirgisches Hilfswerk baut an rumänischem Waisenhaus mit

Seit 26 Jahren bieten Helfer aus dem Erzgebirge den Menschen in und um Botosani in Rumänien Hilfe zur Selbsthilfe. Jetzt bauen sie an einem Haus, das Kindern und dem Dorf Zukunft geben soll.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 05.01.2017



Schwarzenberg/Oneaga. Nichts erfreut einen alten Haudegen vom Bau mehr, als wenn er sieht, wie aus (Bau-)Plänen Wirklichkeit wird. Im Fall von Eberhard Dürigen trifft dies in doppeltem Sinne zu: Denn zum einen ist der Crandorfer seit Jahren Chef einer Baufirma und zum anderen ebenso lang schon Vorsitzender des Erzgebirgischen Hilfswerks Deutschland (EHD), das seinen Sitz ebenfalls in Schwarzenberg hat. Er und zahlreiche Mitstreiter aus der Region haben es unmittelbar zur Wende gegründet.

Seither helfen sie dort, wo die Menschen sehr wenig haben: In Rumänien. Genauer in der Region um Botosani. Dort haben sie bereits eine Physiotherapie aufgebaut und mit einheimischen Kräften zum Laufen gebracht. Sie helfen mit Ausrüstung und Kleidung in einem Altenheim, betreuen Familien, kümmern sich um Operationen kranker Kinder und bauen derzeit wieder ein neues Haus - ein Waisenhaus in Oneaga.

"Das ist ein sehr kleines Dorf, eine 1300-Seelen-Gemeinde", berichtet Eberhard Dürigen, der erst im Herbst wieder für mehrere Wochen dort war. "Als ich ankam und sah, dass die Aussteifungsbalken fürs zweite Obergeschoss schon betoniert werden, durchzog mich ein unglaubliches Glücksgefühl", sagt der gestandene Unternehmer.

Es ist ein Projekt, das helfen soll, 80 Waisenkindern ein Zuhause und zugleich diesem kleinen Dorf eine Zukunft zu geben. Doch diesmal bauen die Hilfswerker nicht allein, sondern zusammen mit dem örtlichen Verein Fundatia Nektarios. "Der Verein wird später das Haus auch bewirtschaften", sagt Dürigen. Ein Elektroingenieur aus Oneaga habe kostenlos das Projekt erstellt und leitet den Bau vor Ort. "Es ist beeindruckend, wie alle im Dorf mitziehen, weil sie wissen, wie wichtig es ist", sagt der EHD-Chef. So sei an der Schule eine Initiative gegründet worden unter dem Namen "Kinder helfen Kindern". Etliche Schulkinder verbringen unendlich viel Zeit auf der Baustelle und helfen. Sie transportieren mit Schubkarren die Gasbetonsteine oder schaffen Bauschutt weg, räumen auf oder sägen Bretter zurecht. Die Bauleute sind allesamt Freiwillige aus dem Dorf und der Umgebung. "Sie kommen in ihrer Freizeit und legen mit Hand an", so Dürigen. Das EHD sorgt fürs Material. Und jede Familie aus dem Dorf ist einmal mit der Versorgung und Verköstigung der Bauleute und Kinder dran. Das geht reihum. Dürigen: "Es ist ein unglaublicher Zusammenhalt spürbar."

Im Keller sei jetzt schon eine provisorische Apotheke für den Ort eingerichtet. Am Erdgeschoss und den beiden Obergeschossen wird indes noch gebaut. Jede Etage bietet gut 500 Quadratmeter Wohnfläche. Es sollen Vier-Bettzimmer, Gemeinschaftsräume und Sanitäranlagen entstehen. Das Grundstück fürs Haus und zahlreiche angrenzende Wiesen- und Ackerflächen hätten die Bewohner des Ortes dem Verein kostenlos überschrieben. Denn geplant sei nicht nur, dass die 80 Waisenkinder hier wohnen. Sie sollen dort auch eine Ausbildung im Bereich Garten- oder Landwirtschaft erhalten können, um später im Umfeld die Flächen zu bewirtschaften, sich sesshaft zu machen und wieder Familien zu gründen. Damit das Dorf nicht "stirbt", heißt es.

Noch gibt es viel zu tun. Und es bedarf noch jeder Menge Spendengelder, um das Haus fertigzustellen und einzurichten. Das für den 29. Januar, 17 Uhr in der St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg geplante Benefizkonzert mit dem Bläserkreis aus Mildenau soll wieder einen Teil dieses Geldes erbringen, hofft Dürigen.