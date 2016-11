Faschingsverein erlebt wahre Renaissance

Der ACK bindet Prinzenanwärter mit Getränkezettel-Vertrag. Und Ralf II. erweist sich als Glücksgriff, der im unterhaltsamen Programm mit kleiner Büttenrede überrascht.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 14.11.2016



Bermsgrün. "Froh und heiter - immer weiter" war nicht nur der Schlachtruf des Antonsthaler Carnevalsklubs (ACK) in der vergangenen Saison, sondern avancierte beim Saisonauftakt am Samstag auch zum vorübergehenden Motto. Denn der Verein, der vor einigen Jahren ziemlich in der Krise steckte, erlebt auch in der Faschingssaison 2016/2017 eine echte Renaissance. Das mehr als 90-minütige Auftaktprogramm, das im fast ausverkauften Saal im Haus des Gastes Bermsgrün das Publikum erfreute, konnte sich wirklich sehen lassen und hatte manch Überraschungsmoment.

Längst keine Überraschung mehr sind die grandiosen Auftritte der verschiedenen Tanzformationen. Die hohe Güte hat sich ganz sicher längst herumgesprochen, was sich auch an der stetig steigenden Zahl der Mitwirkenden zeigt. Erwähnt werden muss es trotzdem: Ein starkes Männerballett, das nicht einfach nur witzig ist, sondern echt tanzen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Es spricht für diszipliniertes, regelmäßiges Training in Vorbereitung der Auftritte. Als Selbstverständlichkeit sollte man auch eine kleine Nachwuchsgruppe nicht abtun, die mit einfachen, dem Alter der Akteure entsprechenden Choreografien überzeugte. Hochachtung vor allem für das, was am Samstag tänzerisch passierte.

Doch zurück zu den Überraschungen: Für den wohl größten Aha-Affekt sorgte der Prinz, der mit einer witzigen, kurzweiligen Krönungsrede, die schon fast eine Bütt war, die gesamte Festgesellschaft in Entzücken versetzte. Prinz Ralf II. machte kein Geheimnis daraus, dass er sich durch die Wahl sehr geschmeichelt fühlt. Schließlich musste er sich - so verkündete er es mit einem Augenzwinkern - in einem knallharten Casting durchsetzen. Einer der schärfsten Mitbewerber sollte so ein Donald Trump gewesen sein, der aber beim ACK keine Chance hatte, sondern woanders Hofnarr wurde. Das Publikum lag dem neuen Prinzen, dem der Fasching und das Reden im Blut liegen, zu Füßen und nahm jeden Gag mit lautem Lachen auf. Während Prinz Ralf II. mit Worten überzeugte, begeisterte seine charmante Prinzessin Beate I. mit ihrem tänzerischen Talent. Am Rande der Auftaktveranstaltung verrieten sie dann, dass damit die Rollen für die bevorstehende Saison eindeutig verteilt sind.

Und wie wird man beim ACK nun wirklich Faschingsprinz? "Nach drei, vier Bier wird man einfach dazu überredet", so Ralf Sommerfeldt (33), der im wahren Leben Sportwissenschaftler ist und Gesundheitskurse anbietet. Als gebürtiger Crottendorfer liebt er den Karneval und verpasste die Veranstaltungen in seiner Heimat nur selten. Dann ging es zum Studium und schließlich nach Erlabrunn, wo sich die Faschingsbegeisterung beim zweifachen Vater erneut ihren Weg brach. Bei der Hauptveranstaltung im vergangenen Februar gab es besagtes "Anwärter-Gespräch". "Als ich zugesagt habe, wurde sofort ein Vertrag abgeschlossen." Ganz in Faschingsmanier auf dem Getränkezettel. Weil Beate Weiß (36) aus Bermsgrün während dieses Prinzen-Überredungsgespräches dabei war, musste sie gleich der Rolle als Prinzessin zustimmen. "So war es", lacht die zweifache alleinerziehende Mutter, die bis vergangenes Jahr zu den Funken gehörte. Das Motto der aktuellen Saison lauter übrigens: "Stars for free in Barmesgrie."