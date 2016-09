Firma Turck bildet FachkrÃ¤fte fÃ¼r Niederlassung in Mexiko aus

Firma Turck bildet Fachkräfte für Niederlassung in Mexiko aus

Die Fachkompetenz für elektronische Baugruppen in der Automobilindustrie aus Beierfeld ist weltweit gefragt. Jetzt wird deutsches Know-how auch an Personal vermittelt.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 07.09.2016



Beierfeld. Dass in Beierfeld eines Tages Mexikaner bei Turck duotec an den Maschinen stehen und deutsches Fachwissen in sich einsaugen wollen, davon hätte Geschäftsführer Eberhard Grünert wohl nie zu träumen gewagt, als er anfang der 1990-er Jahre einen Teil des ehemaligen Messgerätewerkes Beierfeld mit privatisiert hat. Damals standen ihm die beiden Unternehmer Hans und Werner Turck zur Seite. Sie hatten schnell die Leistungsfähigkeit der Erzgebirger erkannt und verhalfen ihnen zum notwendigen "Startkapital". Sie gaben Rückendeckung. Heute ist der Beierfelder Standort mit Turck und Turck duotec längst ein anerkannter Partner im großen Firmengeflecht des weltweit agierenden Konzerns für Industrieelektronik. Die Produkte sind heute in fast allen Bereichen der Industrie vertreten - von der Medizintechnik bis hin zum Automobilbau.

Um den Automobilbau geht es auch bei dem aktuellen Projekt - der derzeit laufenden Ausbildung von acht Mitarbeitern aus Mexiko. Diese acht, darunter mit Violetta Martinez auch eine Frau, absolvieren seit Mitte Juli einen Intensivlehrgang. Sie sollen ab 2017 in der Turck-Niederlassung in Arteaga im Norden Mexikos mit der Produktion von elektronischen Baugruppen beginnen. "Wir versuchen daher, ihnen jetzt und hier die dafür notwendige elektronische Kernkompetenz zu vermitteln", sagt Grünert. Der Automobilbau in Mexiko habe eine enorme Entwicklung erlebt. Dazu gehört auch, dass elektronische Bauteile, die bislang geliefert wurden, bald vor Ort gefertigt werden. Und genau dafür bedarf es speziell geschulter Fachkräfte. Deutsches Know-how sei international gefragt, erklärt Grünert. Und in gewisser Weise sei man stolz darauf, dass gerade dem Standort Beierfeld diese Aufgabe übertragen wurde. "Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir hier in Beierfeld jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der elektronischen Baugruppen für die Automobilindustrie haben", begründet er. Es sei eine große Herausforderung, da das Zeitfenster eng bemessen ist. Bis Jahresende laufe die Ausbildung hier im Erzgebirge, zeitgleich erfolge der Umbau des Werkes in Mexiko. Ab Januar, so der Plan, werden Mitarbeiter aus Beierfeld die Einarbeitung in Mexiko begleiten.

"Die Leute sind hoch motiviert, sehr interessiert und wissbegierig", sagt Andreas Grieger, der Ausbildungsleiter, der neben den acht Mexikanern noch 39 Lehrlinge betreut. Die langjährige Ausbildungserfahrung und die moderne Lehrwerkstatt bei Turck bieten optimale Voraussetzungen für die Vermittlung der notwendigen Fachkompetenz. Einziges Problem sei stellenweise die Kommunikation. Denn die Mexikaner sprechen spanisch, weniger gut sei indes deren Englisch. Ein Übersetzer ist daher unerlässlich, um die Prozesse zu erläutern.

Für die Gäste aus Mexiko hat die Firma Turck Wohnungen in Schwarzenberg-Sonnenleithe angemietet. "Sie sind aber keine Asylbewerber, sondern unsere Gäste", betont Grünert. Und im Betrieb selbst werden die Gäste von den Mitarbeitern aus der Fertigung in die Geheimnisse der Elektronik eingeweiht. "Am Ende wird man von ihnen die gleiche Güte und Qualität in der Produktion verlangen", steckt Grünert das Ziel klar ab.