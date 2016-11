Frau in Auto eingeklemmt

erschienen am 15.11.2016



Schwarzenberg OT Bermsgrün. Bei einem Unfall auf der Gemeindestraße in Schwarzenberg ist am Montagabend eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge kam sie mit dem Audi in Bermsgrün von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen geparkten Transporter Mercedes und blieb schließlich vor mehreren Glascontainern stehen. Die hinzugerufene Feuerwehr Schwarzenberg befreite sie aus dem Fahrzeug.

Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)