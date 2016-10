Freie Fahrt ins Gewerbegebiet löst nicht alle Probleme am Fluss

Ministerpräsident Tillich war gestern zu Gast im Schwarzenberger Kartonagenwerk. Jetzt rollt der Verkehr am Raschauer Weg reibungslos. Nur der Hochwasserschutz bremst weitere Investitionen.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 18.10.2016



Schwarzenberg. Für die Stadt Schwarzenberg, die im Gewerbegebiet am Raschauer Weg ansässigen Firmen und die dortigen Anwohner ist es ein Meilenstein, der mit der neuen Erschließungsstraße erreicht wurde. Vorbei die Zeiten der engen Zufahrt. Täglich passieren hier gut 50 Lastzüge und etwa 450 Pkw die neue Zufahrt - allein zum Kartonagenwerk. Insgesamt 3,5 Millionen Euro hat die neue Anbindung gekostet, 1,9 Millionen Euro Finanzhilfen erhielt die Stadt dafür. Bleiben am Ende aber immerhin noch 1,6 Millionen Euro, die aus dem städtischen Haushalt gezahlt wurden.

Diese Zahlen nannte gestern Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU). Denn erst jetzt, gut ein Jahr nach der Freigabe der Brücke ins Gewerbegebiet, sei auch der Bahnübergang saniert. "Das war das letzte Puzzleteil der Erschließung", so Hiemer, die zum offiziellen Abschluss der Maßnahme auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) eingeladen hatte. Tillich kam jedoch nicht nur, um die neue Zufahrt zu bestaunen. Im Vorfeld besuchte Sachsens Regierungschef das dort ansässige Kartonagenwerk Schwarzenberg und wurde von Inhaber Hendrik Schumacher sowie dem Geschäftsführer des Schwarzenberger Werkes, Christian Bleyl, durchs Unternehmen geführt. Heute sind dort 200 Mitarbeiter beschäftigt. Seit dem Jahr 2008 gehört das Werk zur Firmengruppe Schumacher Packaging, die inzwischen mit mehr als 3500 Arbeitnehmern in 13 Werken an elf Standorten in Europa produzieren. Im Schwarzenberger Werk wird Karton für jedwede Art von Verpackungen gefertigt.

Ein wichtiger Rohstoff dafür ist Altpapier. Genau darum rankt sich auch eines der Probleme, das Geschäftsführer Bleyl derzeit umtreibt: "Wir bekommen das Altpapier von Baden-Württemberg geliefert. Und das, was im Erzgebirgskreis, also vor der eigenen Haustür, anfällt, kriegen wir nicht mehr", beklagt er. Bis 2012 habe es problemlos geklappt, dass das Altpapier von der Landkreisentsorgung lose angeliefert wurde. Weshalb das heute als regionale Kooperation nicht mehr möglich sein soll, versteht Bleyl nicht. Die Antwort auf seine Frage, die an Landrat Frank Vogel gerichtet war, lautet: "Das liegt am Entsorgungsvertrag, diesen muss der Zweckverband Abfallwirtschaft öffentlich ausschreiben. Dazu sind wir gezwungen. Der Vertrag läuft vorerst bis 2017."

Noch ein zweites Problem drückt die Firmen im Gewerbegebiet am Raschauer Weg. Zwar ermutigte Tillich die Unternehmer gestern ausdrücklich, künftig die Forschung und Entwicklung des Freistaats zu nutzen, um neue Technik und innovative Produkte zu produzieren. Doch mit Baugenehmigungen sieht es am Standort Raschauer Weg mehr als düster aus. Denn: Am Flusslauf der Mittweida greift das Hochwasserschutzkonzept - alle Bauten stehen im Überflutungsgebiet. "Aber diese Risikobewertung resultiert aus 2005. Seither ist viel an Hochwasserschutzmaßnahmen gebaut worden. Heute muss dies längst neu bewertet werden", so Bleyl. Sein Unternehmen muss beispielsweise bis 2018 einen neuen Wasserbehälter bauen, einen Pufferspeicher für die Produktion. Dieser müsste laut geltendem Hochwasserschutz auf 2,5 Meter hohen Betonstützen errichtet werden, was etwa das Dreifache an Baukosten verschlingt.

Klaus Blechschmidt, der Betriebsleiter von Scholz Recycling, stimmt dem zu. Seit fünf Jahren plant sein Unternehmen, eine dringend benötigte Lagerhalle mit 500 Quadratmetern Fläche, inklusive einer Auffangeinrichtung für Öle und Schmierstoffe, zu bauen. Eine Baugenehmigung sei nicht in Sicht.