Friedhofshalle Beierfeld bietet traurigen Anblick

Der Stadtrat Grünhain-Beierfeld gibt grünes Licht für eine Sanierung des kommunalen Objekts. In diesem ist die Zeit in den 1970er-Jahren stehen geblieben.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 08.02.2017



Grünhain-Beierfeld. Die Friedhofshalle in Beierfeld ist ein Relikt der Vergangenheit. Hier - am Friedhof oberhalb der Richterstraße - steht das Gebäude, in dem pro Jahr im Schnitt bis zu 120 Trauerfeiern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen stattfinden. In dem Haus scheint es, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Hier atmet man den Charme der 1970er-Jahre.

In dieser Zeit wurde das Haus errichtet. Seither hat sich nicht viel verändert. Doch es wirkt nicht ungepflegt, nur eben schwer veraltet und dringend reparaturbedürftig. Tiefe Risse zwischen Mauerwerk und Decke ziehen sich durch die Räume. Der Blick nach oben offenbart alte Sauerkrautplatten an der Decke. Auf dem Fußboden sind Ränder von stockiger Nässe und Salpeter erkennbar. Die Besuchertoiletten, der Aufenthaltsraum für die Sargträger, das alles gehört einer längst vergangenen Zeit an. Doch das wohl größte Problem sind die Asbestschindeln, mit denen das komplette und große Dach gedeckt ist. Das meint auch Friedhofsgärtner Frank Seidel, der seit Jahren das Haus in Schuss hält.

"Dort muss dringend etwas getan werden", begründete Bürgermeister Joachim Rudler (CDU) am Montagabend den Baubeschluss, der eine Sanierung dieser Friedhofshalle zum Inhalt hat. Eine vorläufige Kostenschätzung dafür beläuft sich auf rund 240.000 Euro. Dringend erneuert werden müssen das Dach und der Fußboden des nicht unterkellerten Objekts. Der Innen- und Außenputz sowie die Strom-, Wasser- und Abwasseranlagen inklusive der sanitären Einrichtungen.

"Es ist nur der Startschuss, damit wir uns auf die Suche nach möglichen Fördermitteln begeben können", erklärt Rudler seinen Stadträten. Die unterstützen das Vorhaben und bestätigten den Beschluss einstimmig. Immerhin handelt es sich um eine kommunale Immobilie.

Nur mit der von Rat bestätigten Absichtserklärung, das Haus sanieren zu wollen, können weitere Schritte zur Finanzmittelbeschaffung gegangen werden. "Darüber, wie es später mal aussehen soll, werden wir reden, wenn wir das nötige Geld haben", so Rudler.