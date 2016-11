Gefahrguteinsatz: Leck an Stickstofftank in Schwarzenberg

erschienen am 16.11.2016



Schwarzenberg. Am Mittwochmorgen sind Feuerwehr und Polizei zu einer Firma in der Nähe des Bahnhofs Schwarzenberg gerufen worden. Ersten Angaben zufolge war einem Mitarbeiter der Erzgebirgsbahn zuvor aufgefallen, dass Nebel von der Firma bis über die Gleise des Bahnhofes zog.

Die Einsatzkräfte fanden im Gelände der Firma die Quelle des Nebels - ein Stickstofftank, der vermutlich ein Leck hatte. Nach fast zwei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Verletzt wurde niemand. (nikm/fp)