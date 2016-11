Gesuchter Mann in Regionalbahn verhaftet

erschienen am 15.11.2016



Johanngeorgenstadt/Zwickau (dpa/sn) - Ein 37-jähriger Mann aus Chemnitz ist in einer Regionalbahn von Johanngeorgenstadt nach Zwickau verhaftet worden. Bei einer Kontrolle stellten Bundespolizisten am Dienstag fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls und besonders schweren Diebstahls vorlag. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, fuhren die Beamten mit dem mehrfach Vorbestraften bis zum Endbahnhof in Zwickau und brachten ihn ins dortige Gefängnis.