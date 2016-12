Großbaustelle: Staatsstraße bleibt noch für mehrere Monate gesperrt

Von wegen Befahrbarkeit eines Teilstücks im Winter: Das Gerücht stimmt nicht. Als Freigabetermin der Trasse ab Schwarzenberg bis Abzweig Antonsthal steht weiter Herbst 2017.

Von Frank Nestler

erschienen am 23.12.2016



Schwarzenberg. Die Versuchung ist groß. Gleich hinter der Vollsperrscheibe beginnt ein neues Asphaltband. Einige Kraftfahrer, vor allem auswärtige, versuchten schon, von Schwarzenberg aus auf der seit Ende April gesperrten Staatsstraße 274 in Richtung Jägerhaus und Sosa zu kommen. Tagsüber wurden sie von Bauleuten zurückgeschickt, nachts versperrten Maschinen den Weg. Nun aber ist Winterpause auf der Großbaustelle, und in der Region geht ein Gerücht um, das auch am Lesertelefon der "Freien Presse" Thema war: Die Straße sei ab Ortsausgang Schwarzenberg bis zum ersten Abzweig nach Bermsgrün den Winter über provisorisch befahrbar. Das aber stimmt nicht. "Die S 274 bleibt ab Schwarzenberg im ganzen Baubereich in Richtung Sosa im Winterzeitraum gesperrt", erklärt Isabel Siebert auf Anfrage. Sie spricht für den Bauherren, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Wie es zu dem Gerücht kam, ist auch in der Stadtverwaltung nicht nachzuvollziehen. "Da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens", vermutet Bauamtsleiterin Sybille Vogel. "Selbst wenn schon Tragschichten eingebaut sind, fehlen doch Nebenanlagen, Böschungen und Wegeanbindungen. Das ist noch eine Baustelle. Die Sicherheit des Straßenverkehrs ist so nicht gewährleistet." In der Tat hat die Baufirma laut Isabel Siebert zwischen Ortsausgang und Richterstraße, dem ersten Abzweig nach Bermsgrün, die Fahrbahn bis zur Asphalttragschicht bereits fertig gestellt. "Weiterführend wurde bis auf Höhe Stückerstraße, das ist der zweite Abzweig nach Bermsgrün, der Erdbau schon abgeschlossen."

Seit Ende April 2016 ist die Straße ab Schwarzenberg bis zum Abzweig Antonsthal wegen der Bauarbeiten dicht. "Nach der Winterpause werden die Restarbeiten im unteren Bauabschnitt erledigt und der Ausbau des oberen Abschnittes im Bereich des Waldes in Angriff genommen", kündigt die Lasuv-Sprecherin an. Für das Erreichen der Ausflugsgaststätte auf der Morgenleithe ist eine Lösung über Jägerhaus ins Auge gefasst. Nächstes Jahr erfolgen auch Arbeiten zur Böschungssicherung in dem Bereich, wo die Trasse jetzt in einem freigesprengten Geländeeinschnitt verläuft, und die Wirtschaftswege werden ausgebaut. Geplanter Termin der Gesamtfertigstellung? Siebert: "Im Herbst 2017."

Bermsgrüns Ortsvorsteher Friedemann Oelsner kennt den Baustellentourismus, den die teilweise Neutrassierung der Straße auslöst. "Der Einschnitt ist schon gigantisch. Ob das so sein musste, zweifeln viele an." Der Freistaat hielt trotz Bedenken der Kommune an seiner Vorzugsvariante für den Ausbau fest. "Dass die zwei Abzweige in unseren Ort Abbiegespuren erhalten, wird hingegen begrüßt", weiß Oelsner.

Für die Bauarbeiten, die zwischen Schwarzenberg und der Senke kurz vorm Abzweig Antonsthal finanziell gesichert sind, wurden 2,9 Millionen Euro veranschlagt. Die Fortführung bis Jägerhaus ist noch unklar. Zumindest eine Fahrbahnerneuerung im Bestand wird aber geprüft.