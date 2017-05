Großvermieter rüstet Balkons nach

Nach und nach saniert die Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg Fassaden ihrer Gebäude im Stadtteil Hofgarten. In das aktuelle Objekt wird gut eine halbe Million Euro investiert.

Von Frank Nestler

erschienen am 24.05.2017



Schwarzenberg. Vor mehr als zwei Jahrzehnten ist das Haus Elisabeth-Rethberg-Straße 1 bis 7 im Schwarzenberger Wohngebiet Hofgarten generalsaniert worden - erstmals nach bundesdeutschem Standard. Nun stehen wieder Gerüste an dem 1970 bezogenen Gebäude, das zum Bestand der Wohnungsgenossenschaft gehört. "Wir lassen die Fassade farblich neu gestalten und die bestehenden 32 Balkons sanieren, außerdem 24 sieben Quadratmeter große Balkons nachrüsten", erklärt Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kastner. Zudem bestehe in einigen Bereichen der Verteiler und Sanitärleitungen innerhalb des Gebäudes Erneuerungsbedarf. "Unterm Strich investieren wir jetzt gut eine halbe Million Euro in das Haus."

Die Mieter müssen derzeit mit Dreck und Lärm leben, der Wäscheplatz ist wegen der Bauarbeiten gar nicht nutzbar. "Der Ablauf wurde in sorgfältiger Planung mit einem ortsansässigen Baubüro so gewählt, dass die Belastungen für die Bewohner so gering wie möglich gehalten werden. Einige Einschränkungen sind jedoch unvermeidlich", sagt Kastner. Wanddurchbrüche zum Beispiel belasten nicht nur die Wohnungsinhaber, sondern auch deren Nachbarn.

Auch in den Wohnungen, die bereits über Balkons verfügen, sind aus Sicherheitsgründen an den Balkontüren die Griffe abgeschraubt, da die Brüstungen vorübergehend demontiert werden. Im Zuge der Bauarbeiten werden marode Hinterausgänge erneuert oder zumindest in Stand gesetzt, "und der Wäscheplatz wird natürlich ordentlich hergerichtet". Die günstige Witterung hatte einen frühzeitigen Baustart möglich gemacht, mit dem voraussichtlichen Abschluss des Vorhabens rechnet die Genossenschaft für Mitte Juli.

Im Stadtteil Hofgarten hat der Großvermieter bereits an den Gebäuden Barbara-Uttmann-Straße 12 bis 18 und Elisabeth-Rethberg-Straße 8 bis 10 zuvor fehlende Balkons anbauen und parallel dazu die Fassaden sanieren lassen. "Nach und nach arbeiten wir unseren gesamten Bestand in diesem Wohngebiet durch", blickt Kastner voraus. "Wir entsprechen Wünschen von Mietern, investieren in die Zukunft der Häuser und damit des ganzen Standortes."

Die Pläne zum Bebauen der Kreisratwiese am Hofgarten mit Wohngebäuden hat die Genossenschaft hingegen vorerst auf Eis gelegt. "Es gibt etliche Einschränkungen und Auflagen", sagt Kastner. "Deshalb sind noch grundsätzliche Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit notwendig."