Herrenlose Herrenmühle: Für Abriss fließt kein Euro Fördergeld

Die Grünen im Landtag wollen wissen, worin der denkmalpflegerische Wert des vom Verfall bedrohten Gebäudes besteht. Haben will es keiner. Im Rathaus fürchtet man, die marode Immobilie von Rechts wegen erhalten zu müssen.

Von Frank Nestler

erschienen am 22.12.2016



Schwarzenberg. Das Warnschild ist unmissverständlich. "Vorsicht, Einsturzgefahr!", steht da. Wer nah genug ran geht an die alte Herrenmühle in Schwarzenberg, der kann das Schild lesen. Und ohne Probleme erkennen, warum es angebracht wurde. Der ehemalige Ladebereich am Haus ist schon zusammengebrochen. Die Absperrung soll das Betreten verhindern. Wasserschäden, bröckelnder Putz, kaputte Fenster und Türen sind nicht zu übersehen. Seit Jahren dümpelt der große Bau vor sich hin. Es gibt keinen Eigentümer, kein Konzept. Aber es handelt sich um ein Kulturdenkmal, zumindest in Teilen. Je nach Sichtweise.

Um endlich einmal bis ins Detail zu klären, wie es um den Denkmalstatus der Herrenmühle steht, haben die Bündnisgrünen den nächsten Anlauf gestartet. Bisher ergebnislos blieb die Idee des Kreisverbands, auf das Haus bundesweit per "Denkmal-Radar" aufmerksam zu machen und so Interessenten zu begeistern. Nun hat der Abgeordnete Wolfram Günther im Landtag eine kleine Anfrage gestellt. Bis zum 6. Januar hat die Staatsregierung Zeit, die Fragen zu beantworten. Im Kern geht es darum, ob hier etwa bald ein Denkmal in sich zusammenfällt oder abgerissen wird und welche Rolle die Stadt spielen kann - oder spielen muss.