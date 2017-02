Italienische Firma kommt ins Erzgebirge

Der Startschuss für eine weitere Millioneninvestition im Gewerbegebiet von Grünhain-Beierfeld ist gefallen. Ein Werkzeugbauer der Automobilbranche wählt bewusst die Region.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 09.02.2017



Grünhain-Beierfeld. Mit dem Verkauf einer Fläche von 18.000 Quadratmetern Größe im Gewerbegebiet Grünhain hat der Stadtrat in dieser Woche den Weg frei gemacht für eine Neuansiedlung des italienischen Automobilzulieferers Franci SpA. Dessen Tochterunternehmen, Franci Deutschland GmbH in Regie von Generaldirektor Johannes Brauner, will in Grünhain einen neuen Standort etablieren. Rund sieben Millionen Euro seien für die Investition veranschlagt, informierte Bürgermeister Joachim Rudler (CDU).

Geplant ist der Bau einer Werkhalle von 1500 Quadratmeter Fläche, auf der künftig mehrere Großpressen arbeiten werden. Die Höhe der geplanten Halle wird mit etwa 18 Metern aus den bisherigen Gewerbeansiedlungen auch optisch herausragen, da zum internen Transport der großen Werkzeuge, die in Zukunft dort hergestellt werden, auch eine Krananlage von gut 50 Tonnen Tragkraft eingebaut werden muss, heißt es. Zudem ist ein Kopfanbau an der Halle vorgesehen, in dem Büroflächen, ein Ver- und Entsorgungsbereich sowie Sozialräume für die Mitarbeiter vorgesehen sind. Verknüpft mit der Neuansiedlung sei die Schaffung von acht bis zehn neuen Arbeitsplätzen in der Region.

Franci SpA hat seinen Hauptsitz in der norditalienischen Gemeinde Valmeadrera in der Provinz Lecco. Das Unternehmen stellt Großwerkzeuge für die Automobilbranche her, mit denen später Außenhautteile für Fahrzeuge wie Kotflügel, Dächer, Türen oder Seitenwände produziert werden. Am Stammsitz der Firma in Italien arbeiten derzeit rund 170 Mitarbeiter, der Jahresumsatz beträgt 35 Millionen Euro. Der Automotive-Spezialist wurde 1955 durch Bruno Franci gegründet und wird bis heute von dessen beiden Kindern als Familienunternehmen fortgeführt. Der Werkzeugbauer habe sich gezielt die Erzgebirgsregion als neuen Betriebsstandort gesucht, berichtet der Bürgermeister seinen Räten. Die Anfrage nach einer sofort verfügbaren Fläche sei über die IHK Chemnitz und die Wirtschaftsförderung Erzgebirge gekommen. "Da auf unseren freien Flächen bereits Baurecht besteht, und Johannes Brauner auch die künftig benachbarte Firma IWR gut kennt, fiel die Wahl sehr schnell auf Grünhain-Beierfeld", so Rudler. Weiter betont er: "Die geplante Ansiedelung der Firma Franci ist für unsere Stadt ein sehr wichtiger Meilenstein zur Festigung unserer Industriestruktur." Zum einen wolle Franci SpA damit näher an die Kunden rücken, zum anderen sei es eine bewusste Entscheidung für das Know How, das in der Region im Bereich Werkzeugbau vorhanden ist. Schließlich sind mehr als 100 spezialisierte Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau und Automobilzulieferung im Erzgebirge ansässig.

"Aufgrund der in der Branche bekannten Automotive-Großwerkzeug-Kompetenz im Erzgebirge haben wir von Anfang an einen zusätzlichen Standort in dieser Region angestrebt", erklärt der Geschäftsführer Adelmo Franci.