Johanngeorgenstadt: 40-Jähriger schmuggelt 20 Gramm Crystal im Körper

erschienen am 04.01.2017



Johanngeorgenstadt. Bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen in Johanngeorgenstadt haben Zöllner 20 Gramm Crystal beschlagnahmt. Ein 40-jähriger Thüringer aus dem Landkreis Altenburger Land hatte die Droge bei seiner Rückreise aus Tschechien in seinem Körper transportiert, informierte die Bundespolizei. Es war in zwei Kondomen verpackt gewesen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Der mutmaßliche Täter kam noch am Dienstag in Untersuchungshaft. (fp)