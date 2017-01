Johanngeorgenstadt: Asylbewerber bedroht Mitbewohner

erschienen am 10.01.2017



Johanngeorgenstadt. Wegen einer verletzten Person sind am späten Dienstagnachmittag der Notarzt und ein Rettungswagen ins Asylbewerberheim nach Johanngeorgenstadt gerufen worden. Als die Retter dort eintrafen, bedrohte ein Mann, der sich zuvor offenbar selbst verletzt hatte, mehrere Mitbewohner, darunter auch eine schwangere Frau. Sie wurde angesichts des Tumults ohnmächtig und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Abend erklärend dazu mit. (matu)