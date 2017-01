Johanngeorgenstadt: Ehepaar mit mehr als 100 Gramm Crystal gefasst

erschienen am 10.01.2017



Johanngeorgenstadt. Polizisten haben am Montagabend im Erzgebirge mehr als 100 Gramm Crystal beschlagnahmt. Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Dienstag mitteilte, kontrollierten Beamte in Johanngeorgenstadt einen Kia, der aus Tschechien kam. Der 29-jährige Beifahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch gestellt werden. Auf der Flucht entledigte er sich eines Päckchens. Es enthielt den Angaben nach 102 Gramm Crystal mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als 8000 Euro.

Die beiden Beschuldigten - der 29-Jährige sowie seine 27-jährige Ehefrau, die am Steuer saß - mit gemeinsamem Wohnsitz im Erzgebirgskreis wurden vorläufig festgenommen und an den Zoll übergeben. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen die Frau wurde kein Haftbefehl beantragt, sie wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. (fp)