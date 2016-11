Jugendliche verprügeln 14-Jährigen in Schwarzenberg

erschienen am 22.11.2016



Schwarzenberg. Drei unbekannte Jugendliche haben am Montagnachmittag einen 14-Jährigen in Schwarzenberg angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Teenager auf der Sachsenfelder Straße zunächst beleidigt und geschubst. Als er stürzte, schlugen und traten die laut Beschreibung 17- bis 18-Jährigen auf den am Boden Liegenden ein, ehe sie davonliefen.

Der 14-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach seiner Beschreibung hatten die Angreifer schwarze, rote und blonde Haare. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 03771120. (dpa/fp)