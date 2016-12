Junger Zither-Spieler interpretiert Popmusik neu

Florian Stölzel will ein altehrwürdiges Instrument aus der Schublade der Volksmusik befreien. Es scheint, als habe er den Schlüssel gefunden.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 30.12.2016



Grünhain. Noch ist er nervös und etwas vorsichtig, wenn er über seine aktuellen Pläne spricht. Doch diese Vorsicht, die er walten lässt, resultiert wohl eher aus Bescheidenheit, mit der Florian Stölzel im Erzgebirge erzogen wurde und aufgewachsen ist. Dabei hat der 22-jährige Mann aus Grünhain allen Grund, stolz zu sein - auf sich und sein Vorhaben: Er will Musiker werden. Das heißt, irgendwann von der Musik leben können. Und er will die Zither als Instrument aus der Schublade der Volksmusik befreien, in der sie seit Jahrzehnten feststeckt.

Daran arbeitet er bereits seit einer ganzen Weile - mit zunehmendem Erfolg. Florian Stölzel spielt Zither seit seinem zehnten Lebensjahr. Und natürlich hat alles mit Volksmusik begonnen. Bereits mit fünf Jahren stand er als Sängerkind mit auf der großen Bühne des Erzgebirgsensembles Aue. Dann griff er zur Gitarre und eiferte seinem Papa nach, der in einer Band spielt.

Mittlerweile geht Florian musikalisch ganz neue Wege. Wobei er aber seine Zither nicht beiseite legt. Im Gegenteil. Er will diesem Instrument und damit auch sich selbst zu einem ganz neuen Image verhelfen. Er spielt Popsongs auf ihr und ist damit inzwischen sehr erfolgreich. So hat er bereits mit dem englischen Popsänger Jimmy Somerville Musik aufgenommen, ebenso wie mit Andreas Bourani "Alles nur in meinem Kopf". Doch geträumt hat er genau das nicht. Wer es hören will, braucht nur unter musicFlo66 ins Internet zu gehen. So heißt sein Youtube-Kanal, auf dem er zeigt, was in ihm steckt und was auf einer Zither noch so alles möglich ist. "Mancher Titel wurde schon mehr als 40.000 Mal geklickt", erzählt er.

Für ihn hat beides - sowohl die Volksmusik als auch die Popmusik - einen gewissen Charme. Und er ist in beiden Genres unterwegs, um für sich und seinen zweijährigen Sohn zu sorgen. Zwar hat der junge Vater nach seinem Schulabschluss auch eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert, "aber das entspricht dann doch nicht so meinem kreativen Geist, der einfach in mir steckt", bekennt er offen. "Aber für den Fall, dass es mit der Musikkarriere partout nichts wird, hab' ich zumindest einen soliden Abschluss in der Tasche", sagt er und lacht.

Das sei allerdings höchstens Plan C. Plan A bleibt die Musik. Und genau dafür hat er jetzt im Dezember in einem Studio in Berlin-Kreuzberg den Song "So sein wie du" aufgenommen, der im zeitigen Frühjahr erscheinen soll. "Das zunächst als Single, aber natürlich arbeite ich parallel an meinem ersten Album", berichtet er. Es ist sein erster, ganz eigener Song, den er singt, und für den er selbst auch Gitarre und Zither eingespielt hat. Eine Zither, die man zwar als solche hört, deren Klang man aber so nicht kennt. "Ich glaube, genau das ist auch das Besondere. Dieses Instrument kann so viel mehr", ist der Erzgebirger überzeugt.

Heute stellt er mit "To be with you" sein nächstes Musikvideo und somit eine weitere Hörprobe ins Netz und wünscht sich, dass 2017 viel Überraschendes bringt.