Kleben und Stechen für den Wintersport

Guter Tourismus kostet. Allein die Kammloipe verschlingt 100.000 Euro pro Saison. Experten denken darüber nach, wie sie den Gast zur Kasse bitten können, ohne dass er es übel nimmt.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 02.02.2017



Johanngeorgenstadt. Bereit für die Loipe? Dann Mütze auf, Skier an die Füße. Auf der tschechischen Seite des Erzgebirges können sich Wintersportfans zusätzlich noch eine Anstecknadel ans Revers heften. Sie zeigt Egon Hofmann, einen früheren Ausnahmebiathleten und kostet 300 Kronen (11 Euro). "Der Erlös hilft uns, die Skimagistrale zu finanzieren", sagt Eva Nduwimana, die sich im Bezirk Karlsbad um Loipen, Rad- und Wanderwege kümmert.

Jahr für Jahr ist ein anderer Wintersport-Promi auf den Ansteckern zu sehen. Mittlerweile gibt es schon sieben Stück. Die Motive aus früheren Saisons sind für jeweils 100 Kronen (3,70 Euro) erhältlich. "So kann man sich eine Sammlung anlegen", sagt Eva Nduwimana. Der Erwerb ist freiwillig. Auch ohne den Button darf jeder Wintersportfreund die böhmische Skimagistrale nutzen. Aber es ist der Versuch, Touristen an den Loipenkosten zu beteiligen.

Auf deutscher Seite existiert eine ähnliche Idee. Ein Aufkleber-Set fürs Autoheck und die Skistöcke. Preis: fünf Euro. "Wir haben auch Mützen und Likörfläschchen verkauft, den Doppelstocker", sagt Holger Hascheck, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kammloipe. "Uns fehlt aber die Personalkapazität, um das Merchandising auszubauen."

Die Einnahmen bleiben also überschaubar. Sie stehen jedoch für eine Geste: Touristen mit dem Kammloipen-Aufkleber am Stock zeigen nicht nur, dass ihnen die Kammloipe gefällt, sondern auch, dass sie einen kleinen Beitrag für deren Pflege berappt haben.

"Man muss als Gast auch mal bereit sein, für ein touristisches Spitzenprodukt zu zahlen", sagte kürzlich Udo Delinger, der Vertriebschef der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen, in Johanngeorgenstadt während einer Diskussionsrunde zum Thema Wintersport. Die Kammloipe nannte er sogar "ein absolutes Spitzenprodukt in Sachsen".

Zwischen 60.000 und 100.000 Euro kostet das Spuren der Kamm- und ihrer Nebenloipen in einer Saison. Etwa fünf Prozent kommen aus den Mitgliedsbeiträgen der Kommunen, Vereine und Hoteliers, die zur Arbeitsgemeinschaft gehören. Den Rest tragen die Kommunen an der Loipe. "Sie finanzieren das teilweise aus den Gebühren für die Loipenparkplätze, vor allem aber aus der Kurtaxe", sagt Hascheck. Das funktioniert, aber es herrscht Investitionsstau. Nach 20 Jahren Loipenbetrieb sind die Pistenbullys in vielen Orten überaltert. Zusätzliche Einnahmen wären mehr als willkommen.

"Ich halte es nicht für verwerflich, den Gast darauf aufmerksam zu machen, dass die Pflege eines Angebots mit viel Arbeit und finanziellem Aufwand verbunden ist", sagt Veronika Hiebl, die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Erzgebirge. "Es ist auch nicht verwerflich, um einen freiwilligen Obolus zu bitten." Der Verband sei daher offen für Ideen. Als Beispiel nennt Hiebl den "Wandercent" im Saarland, wo Urlauber über ihr Handy spontan für die Wegepflege spenden können.

Eine feste Loipengebühr schließt Holger Hascheck aus. Dafür gebe es kaum Akzeptanz. Das stimmt wohl: Der Wintersportort Altenberg im Osterzgebirge hat seit Jahren eine freiwillige Loipen-Maut. Klingelten anfangs bis zu 600 Euro in den Automaten, waren es 2014 ganze 40 Euro.