Luchs tappt bei Johanngeorgenstadt in Fotofalle

erschienen am 28.10.2016



Johanngeorgenstadt. Es ist der erste gesicherte Nachweis in Sachsen: Ein Luchs ist in einem Gebiet bei Johanngeorgenstadt seit März 2013 mehrfach in eine Fotofalle getappt. Wie das Landesumweltamt Sachsen am Freitag mitteilte, haben die Auswertungen des Bildmaterials bestätigt, dass es sich immer wieder um ein und dasselbe männliche Tier handelt, das seine Streifzüge auch ins angrenzende tschechische Gebiet unternimmt.

Obwohl es auch Hinweise aus anderen Gebieten Sachsens gibt, liegt damit erstmals ein gesicherter Nachweis für den längeren Aufenthalt eines Luchses in Sachsen vor, heißt es.

Der Luchs, als größte einheimische Katzenart, sei in Deutschland streng geschützt und unterliegt einer Berichtspflicht an die Europäische Kommission. Regelmäßig ist über Vorkommen und Erhaltungszustand der Populationen zu berichten, erklärte das Landesumweltamt Sachsen. Um die dazu erforderlichen Daten zu sammeln, sei in Sachsen 2008 ein Beobachtungsnetz aufgebaut worden, das von der Technischen Universität Dresden, Professur für Forstzoologie, koordiniert wird. Seit dem Winter 2009/2010 werden den Angaben zufolge auch etwa 20 Fotofallen für die Nachweisführung eingesetzt. (fp)