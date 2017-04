Manuela Seidel will Danke sagen

Die Aktion "Leser helfen" hat Ende 2016 einer Frau aus Beierfeld nicht nur den Einbau eines Treppenlifts ermöglicht, sondern zugleich neuen Lebensmut und Hoffnung geweckt. Jetzt schrieb die 54-Jährige diesen Brief an die Redaktion.

erschienen am 05.04.2017



Eigentlich wollte ich im Sommer des vergangenen Jahres nur etwas mehr Mobilität für mich erreichen und beantragte bei der Krankenkasse einen Lift. Denn schon seit einigen Jahren konnte ich nicht mehr allein Treppen steigen und selbstständig das Haus verlassen. Durch meine Muskelatrophie in Armen und Zwerchfell, die letztendlich keine ist, konnte ich auch das Gleichgewicht nicht mehr halten.

Welch eine Katastrophe für mich, als die Krankenkasse meinen Antrag ablehnte, mit der Begründung, dass es nicht wirtschaftlich sei. Ich war total enttäuscht. Mir blieb der Schritt zum Anwalt nicht erspart. Zur gleichen Zeit hatte das eine Frau aus meiner Kirchgemeinde in Beierfeld gehört und war so außer sich, dass sie der Meinung war: "Das gehört an die Presse." Die Kinder der Christenlehre bastelten zum Gemeindefest und verkauften allerlei Hübsches für eine Liftspende. Schon an diesem Tag war ich total gerührt über so viel Nächstenliebe.

Dann bin ich von der Presse interviewt worden, und meine Geschichte wurde veröffentlicht. Doch was ich dann erlebt habe, war bisher das Unglaublichste, was ich je erlebt und nie zu träumen gewagt habe. Die Menschen im Erzgebirge sind so voller Nächstenliebe und Herzlichkeit, dass ich Nächte lang nicht schlafen konnte, und ich keine Ahnung hatte, wie ich das jemals wieder gut machen konnte. Mein Mann, der auf dem Beierfelder Friedhof arbeitet, richtete mir fast täglich Grüße und viel Glück bei dem Vorhaben der Aktion "Leser helfen" aus.

Der Spendentopf wurde immer größer. Halt, Stopp, wollte ich rufen. Ich will doch nur einen Lift! Doch ich bekam viel mehr.

Die Redakteurin Beate Kindt-Matuschek nahm mich sinnbildlich an die Hand, stellte einen Termin in einer Privatklinik in Berlin her und fuhr mit mir dort hin. Letztendlich bin ich Mitte Februar in Berlin im Bundeswehrkrankhaus gelandet, nachdem in München ein MRT im Sitzen gemacht wurde. In einem herkömmlichen MRT, das im Liegen gemacht wird, bekomme ich keine Luft und reagiere panisch. Dass es ein solches Gerät auch für eine aufrechte Untersuchung gibt, war mir neu. Die Aktion "Leser helfen" hat das alles bezahlt. Durch die Spenden wurden mir so viele Türen geöffnet, dass ich so unglaublich dankbar bin, hier in meiner Heimat Erzgebirge zu leben.

In Berlin haben sie dann sämtliche Diagnosen über Bord geworfen, die die letzten 20 Jahren gestellt wurden. Ich war nur noch sprachlos und habe jede Untersuchung geduldig mitgemacht. Wenn ich mir heute überlege, wie das alles zustande gekommen ist, die Spendengemeinschaft, die Hilfsbereitschaft der Leute, kann ich nur Dankbarkeit und Liebe empfinden.

Kein Mensch, der gesund ist, kann nachvollziehen, wie hilflos man sich fühlt, seine Arme nicht mehr benutzen zu können. Nach so vielen Jahren gibst du dich deinem Schicksal hin, doch aufgegeben habe ich nie! Ich habe mir einige Dinge erhalten können, die ich nicht mit den Händen, sondern mit Mund und Füßen mache. Dass ich dabei an Grenzen stoße, ist klar.

Ich fand es am Anfang auch schlimm, das alles in die Öffentlichkeit zu tragen. Doch ich musste es tun, um den Menschen da draußen zu zeigen, dass man nicht aufgeben sollte. Ich bin allerdings sprachlos, wie mit einen umgegangen wird, wenn man bar bezahlen kann. Die Zweiklassengesellschaft hab ich noch nie so gespürt wie jetzt. Das ist traurig.

Doch ich möchte in die Zukunft schauen. Die Infusionen, die ich in Berlin erhalten habe, schlagen gut an, und ich mache Woche für Woche in der Physiotherapie bei Herrn Thomas Spatz im Therapiezentrum Marienstift Fortschritte. Ich laufe jetzt viel mehr, dank des Treppenlifts, den ich vom Liftbau Simon Parfrey eingebaut bekommen habe. Meinen zusätzlichen Sauerstoffbedarf konnte ich schon von vier auf zwei Einheiten zurückdrehen. Ich bekomme heute viel besser Luft und bin so glücklich, aber auch hoch motiviert. Ich werde vielleicht nicht wieder ganz gesund, doch die Weichen für ein lebenswerteres Leben sind gestellt.

Ich möchte mich auf das Herzlichste bei der "Freien Presse" und ihren Lesern, allen Spendern, den Alltagshelfern, Gemeindegliedern, meinen Mädels im Seniorenclub Beierfeld, dem Fahrdienst vom Rotem Kreuz, dem Team der Bundeswehrklinik in Berlin, ja auch dem Bürgermeister Joachim Rudler und dem Stadtrat, meinen Nachbarn und nicht zuletzt bei meine Familie bedanken, und verspreche, dass ich diese zweite Chance für ein lebenswertes Leben nutzen werde. Allen lieben Dank für die Wünsche und Gebete. Ein gesegnetes Osterfest. In Verbundenheit Eure und Ihre Manuela Seidel.

Morgen fährt Manuela Seidel mit dem DRK-Fahrdienst wieder nach Berlin. Dort stehen erneut fünf Tage mit Infusionen an, und sie will den Ärzten die Fortschritte der Beweglichkeit ihrer Arme präsentieren.