Marketing - Symbolfiguren treten beim Sachsentag auf

erschienen am 31.08.2016



Schwarzenberg/Limbach-Oberfrohna. Das jüngst beim Altstadt- und Edelweißfest gekürte neue Schwarzenberger Burgfräulein Edelweiß hat am kommenden Sonntag den ersten Auftritt - im großen Festumzug beim 25. Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna. Die Symbolfiguren Ritter Georg (alias Jörg Schale) und das Burgfräulein (alias Diana Glomb) sind im Bild 24 auf einem standesgemäßen Gefährt zu sehen und werben für die Perle des Erzgebirges. Bereits ab Freitag ist Schwarzenberg, vor drei Jahren Ausrichter des 22. Sachsentages, mit einem Stand im Festgebiet vertreten. Mitarbeiter der Stadtverwaltung informieren über kulturelle und touristische Angebote sowie über Besonderheiten ihrer Stadt. Zum Jubiläumslauf vor dem Festumzug am Sonntag wird Schwarzenberg durch Thomas Hahn vertreten, Projektleiter beim Tag der Sachsen 2013. (stl)