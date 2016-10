Mittenwalder kaufen Rittergut Sachsenfeld

Dem unter Denkmalschutz stehenden Komplex soll wieder Leben eingehaucht werden. Im Ringen um Fördermittel für Sanierung und Umbau gab der bisherige Eigentümer auf. Der neue Schlossherr hält sich zu Plänen noch bedeckt.

Von Frank Nestler

erschienen am 29.10.2016



Schwarzenberg. Der neue Eigentümer des Rittergutes Sachsenfeld kommt aus der Berliner Gegend. Das sagte der bisherige Schlossherr Kai Richter auf Nachfrage der "Freien Presse". Wer der Käufer ist, verriet er nicht. Nur soviel: Während Richters Umbau- und Sanierungskonzept im Gebäude sechs Wohnungen und eine Gewerbeeinheit vorsah, will der neue Eigentümer das Objekt "gastronomisch aufziehen, so wie es vor einigen Jahren schon mal war". Der Erwerber sei "schon jahrelang in diesem Bereich tätig", habe Erfahrung.

Nachdem erneute Auktionen im Sommer nicht den erhofften Erfolg gebracht hatten, fand sich ein Interessent beim sogenannten Nachverkauf durch das Auktionshaus. Und das veröffentlichte im Internet auch den Auktionserlös: 155.000 Euro. "Freie Presse" hakte im Schwarzenberger Rathaus nach, ob dort der neue Eigentümer des schlossartigen Ensembles mittlerweile bekannt ist. "Ja, über das Vorkaufsrecht für die Stadt", erklärte Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer. "Es handelt sich um die Mittenwalder Eisenbahnimmobilien GmbH & Co. KG." Um Näheres zu erfahren, habe die Stadtchefin persönlich Kontakt aufgenommen, "doch was der Eigentümer plant, ist für mich noch nicht so richtig greifbar". Nach Finanzhilfen sei nicht gefragt, ein Konzept nicht offiziell vorgestellt worden.

Zu den Geschäftszwecken des Unternehmens, das gemeinsam mit der Firma Draisinenbahnen Berlin/ Brandenburg am Ostbahnhof in Mittenwalde südlich von Berlin sitzt, gehört das Vermitteln fremder Grundstücke, Gebäude, Wohnungen sowie natürlich das Vermarkten eigener Immobilien. Insofern ist es denkbar, dass das Rittergut beispielsweise verpachtet wird. "Freie Presse" fragte Axel Pötsch, den geschäftsführenden Alleingesellschafter der beiden genannten Firmen, per E-Mail zum derzeitigen Planungsstand für die stadtbildprägende Immobilie in Schwarzenberg-Sachsenfeld. Eine Antwort liegt noch nicht vor.

Die Stadt hat derweil den städtebaulichen Vertrag mit Kai Richter gekündigt und den Beschluss zur Förderung seines Vorhabens aufgehoben. Dessen Kosten waren auf zirka 1,4 Millionen Euro geschätzt worden. Maximal 174.000 Euro hätte die Kommune aus dem dafür zur Verfügung stehenden Topf als Unterstützung gezahlt. Eine Summe, die Richter nach reiflicher Überlegung nicht akzeptierte, weil das nur rund zwölf Prozent der förderfähigen Kosten abgedeckt hätte und nicht 40 Prozent, die rechtlich möglich gewesen wären. "Erledigt", so der 45-Jährige. Nachzutreten sei seine Sache nicht.

Ob der neue Schlossherr mit denselben Förderkonditionen rechnen kann wie der bisherige Eigentümer, dazu äußert sich OB Hiemer salomonisch. "Die Unterstützung durch die Stadt richtet sich nach der Schlüssigkeit des Gesamtkonzepts - und auch danach, ob es dann überhaupt noch ein Budget für solche Zwecke gibt."