Musentempel flankiert seit fast 60 Jahren den Auer Stadtgarten

Vogel-Perspektiven: Auf über 6000 Ansichtskarten hat der Schwarzenberger Verlag Vogel von 1898 bis etwa 1955 Gebäude und Landschaft dokumentiert. Vieles ist längst Nostalgie, anderes fast unverändert. Heute: Rathaus bekommt Kulturhaus als Nachbar.

Von Frank Nestler

erschienen am 26.11.2016



Aue. Können Sie sich Aue ohne das Kulturhaus vorstellen? Wenn nicht, hilft nebenstehende Ansichtskarte aus dem Schwarzenberger Verlag Vogel. Denn auf der dafür verwendeten Aufnahme, die Ende der 1930er-Jahre entstand, fehlt der Musentempel noch. Das Gebäude links, dessen hier nicht zu sehende Front der heutigen Goethestraße zugewandt ist, entstand 1938 als letzter Anbau an das 1900 eingeweihte Rathaus.

Das Kulturhaus ist - salopp formuliert - ein Kind des Uranerzbergbaus in der Region. Bauherr war die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut. Sie nutzte den Neubau einige Jahre als Betriebskulturhaus, stellte ihn aber von Anfang an auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung und bot dort dem Staatlichen Orchester ein Domizil.

Die Vorentwürfe stammten von 1954, mit den Planungsarbeiten war das Entwurfsbüro Aue betraut. Der Baufortschritt war von erheblichem öffentlichen Interesse, jedoch nicht unumstritten, weil ein Stück des Stadtgartens geopfert wurde. Aber einigen gingen die Arbeiten zu langsam voran. Chefarchitekt Beer formulierte dazu im Februar 1957: "Für das Kulturhaus mit der mannigfaltigsten Benutzbarkeit waren unendlich viele Vorbereitungen notwendig, besonders für die bühnentechnischen Einrichtungen für Theater und Kino. Hinzu kommt, dass technische Schwierigkeiten sowie langfristige Lieferungen von Konstruktionsteilen und Material den Baufortgang nicht so glatt ablaufen lassen wie eigentlich vorgesehen."

1958 war es dann soweit. Die Einweihung fand am 7. Oktober, dem Nationalfeiertag der DDR, statt, und das Haus erhielt den Namen "Ernst Thälmann". Kulturelle, gesellschaftliche und politische Großveranstaltungen fanden nun den passenden Rahmen. Unzählige Ausstellungen und Wettbewerbe gab's, Laienkünstler und Arbeitsgemeinschaften gingen ihrem Hobby nach, Tanzorchester und Erzgebirgsensemble hatten hier Heimspiele. Schon seit 1963 in Trägerschaft des Rates des Kreises Aue, ging das Haus 1990 an den Landkreis Aue über, 1994 an den Landkreis Aue-Schwarzenberg und 2008 an den Erzgebirgskreis, der es seither zu einem Kulturzentrum für die ganze Region weiterentwickelt.

Das Kulturhaus, in dem seit 1990 sehr viel saniert und rekonstruiert wurde, steht unter Denkmalschutz. Es gilt als "repräsentativer, bis ins Detail original erhaltener, die Architektur der 'Nationalen Tradition' mit modernen Formen kombinierender Gemeinschaftsbau der stadtprägenden Wismut-Ära". Zum Kulturdenkmal gehören auch eine Freilichtbühne von 1962 sowie ein 1972 eingeweihtes Denkmal für Ernst Thälmann, dessen Namen das Haus jedoch längst nicht mehr trägt. Die Büste vor einer Fahne aus Beton stammt von 1958 und stand erst an einer anderen Stelle im Stadtgarten.