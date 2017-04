Nach 52 Diebstählen: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

erschienen am 07.04.2017



Schwarzenberg/Grünhain-Beierfeld. Polizisten des Auer Polizeireviers haben einen 39-jährigen mutmaßlichen Dieb ermittelt. Der Erzgebirger kommt als Täter in über 50 Diebstählen aus den Jahren 2015 und 2016 in Schwarzenberg und Grünhain-Beierfeld in Betracht. Die Auswertungen von Spuren sowie umfangreiche Ermittlungen brachten die Kriminalisten auf seine Spur. Laut Angaben der Polizei nutzte der 39-Jährige regelmäßig Situationen aus, in denen jemand nur mal eben beim Bäcker anhielt und das Fahrzeug unverschlossen stehen ließ. So stahl er auch Wertgegenstände aus Fahrerkabinen von Lieferanten während des Entladens. In einigen Fällen schlug der Erzgebirger die Seitenscheiben von abgestellten Fahrzeugen ein, wenn erkennbar war, dass Gegenstände wie Geldbörsen oder Handtaschen im Fahrzeug zurückgelassen wurden.

Als sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete, beantragte die Staatsanwaltschaft Chemnitz einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Die Ermittler fanden Gegenstände aus verschiedenen Diebstählen, so unter anderem Fahrzeug- und Wohnungsschlüssel, Ausweisdokumente, Führerscheine, Geldbörsen, Handtaschen, Rucksäcke, EC-Karten oder Kleidungsstücke. Das Diebesgut wurde sichergestellt und konnte insgesamt 52 Taten zugeordnet werden.

Die Polizei schätzt den verursachten Stehlschaden von Bargeld auf 5000 Euro. Der Mann habe vermutlich seinen Lebensunterhalt aufgebessert, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da gegen den Mann noch Haftstrafen aus früheren Strafverfahren vorliegen, befindet er sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die aktuellen Verfahren zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Chemnitz übergeben. (fp)