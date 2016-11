Nach Bürgerfragestunde bleiben unzählige Fragen unbeantwortet

Die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für die Grundstücke im Sanierungsgebiet Raschau hat die Debatte bestimmt. Der Rat schmettert einen Beschluss darüber ab. Damit sind auch mögliche Rabatte vom Tisch.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 12.11.2016



Langenberg/Raschau. Es geht um drei- bis vierstellige Summen, die Hauseigentümer zahlen sollen, deren Grundstücke im Sanierungsgebiet von Raschau liegen. Es sind sogenannte Ausgleichsbeiträge, die heute - nach mehr als 20 Jahren - fällig werden, da nun das Sanierungsverfahren auch formell abgeschlossen werden muss.

Dass ab Mitte der 1990er-Jahre auch in Raschau viele Straße, Plätze und öffentliche Einrichtungen saniert worden sind, haben alle wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aber nur die wenigsten wussten oder haben damals verfolgt, dass auch für sie als Grundstückeigentümer im Sanierungsgebiet irgendwann der Tag der Abrechnung kommt. Und der ist nun gekommen. Denn bei einem klassischen Verfahren fürs Sanierungsgebiet, das einst vom Gemeinderat unter Bürgermeister Henry Solbig ausgewiesen wurde, sind die Grundstückeigentümer anteilig mit im Boot, werden also zur Kasse gebeten. "Denn mit der Erschließung der Straßen und der Aufwertung des Wohnumfeldes ist der Bodenwert ihrer Grundstücke gestiegen", erklärt Bürgermeister Frank Tröger (Freie Wähler). Er muss nun klären, was seine beiden Vorgänger angefangen und nicht zum Abschluss gebracht haben.

Das "dicke Ende" steht nun an. Zwar liegt das Gutachten, das den Wertzuwachs nach Sanierung detailliert auflistet, seit 2014 im Rathaus. Aber auch Altbürgermeister Manfred Meyer (CDU) scheute sich offenbar vor dem, was Tröger jetzt tun muss: Die Bescheide über die Kostenbeteiligungen verschicken.

Im Fall von Raschau, wo flächenmäßig große Teile der Gemeinde zum Sanierungsgebiet erklärt wurden, betrifft dies etwa 220 Grundstücke. Damit seien auch die zu erwartenden Einnahmen nicht als geringfügig einzustufen, erklärt Tröger. Nur wenn die Einnahmen geringer sind als die Verwaltungskosten für deren "Eintreibung", bietet der Gesetzgeber die Möglichkeit, auf diese Zahlungen zu verzichten. "Das ist bei uns leider nicht so", sagt Bürgermeister Tröger. Einen Winkelzug habe er in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger Wüstenrot gefunden: Eine freiwillige Zahlung der Ablösesummen, die dann mit zusätzlichen Rabatten gewährt werden könnte. Da ist die Rede von finanziellem Bonus in Form verschiedener Nachlässe, von Abschlägen aufgrund der Hochwassergefahr und Rabatten für jene, die gleich zahlen. Ebenso von möglichen Einzelfallprüfungen in Härtefällen etc. Ein bisschen fühlt es sich an wie auf einem Basar.

Oft schütteln die Gäste der Sitzung verständnislos den Kopf. Und sie stellen Fragen: Warum hat uns das niemand im Vorfeld erklärt? Warum lag das Gutachten zwei Jahre im Rathaus? Warum sollen nur Hauseigentümer zahlen, nicht alle Raschauer? Nutznießer der sanierten Straßen sind doch alle! Kein einziger Privatmann habe damals Geld erhalten. Investiert worden sei doch nur in öffentliche Gebäude, Straßen und Plätze. Zudem seien Schandflecke wie das Volkshaus bis heute vorhanden. Über das Argument des Wüstenrot-Vertreters Lutz Kirchhefer, den "doch gestiegenen Wiederverkaufswert ihrer Grundstücke", lachen die Gäste spontan. Bürgermeister Tröger kann keine überzeugenden Antworten liefern. Am Ende führen seine Erklärungsversuche bei den Bürgern zu noch mehr Fragen und eher zu Verwirrung.

Das Angebot der freiwilliger Zahlung ist geplatzt. Keiner der Gemeinderäte stimmte dem Beschlussvorschlag zu. Tröger kündigt daraufhin an, in Widerspruch zu gehen. Und erklärt: "Das muss ich tun, weil ich dem Gesetz verpflichtet bin." Die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen ist im Baugesetz § 154 verankert. Damit, so heißt es, sei aber auch die Gewährung von Rabatten vom Tisch.

Rund 442.000 Euro würden die Ausgleichbeiträge in die Gemeindekasse bringen. Abzüglich von gut 150.000 Euro, die durch getätigte Grundstücksverkäufe im Bereich Straße des Friedens/Wiesenweg einst durch die Wohnungsgesellschaft zu überhöhten Preisen an Privatkäufer veräußert wurden. Da sei der Ausgleichsbeitrag bereits eingerechnet gewesen, heißt es heute.

Am Ende ist sogar nur von 170.000 Euro als mögliche Einnahme die Rede. Und offenbar bezweifelt die Mehrheit der Gemeinderäte, dass diese Summe letztlich nicht doch geringer ist als der Verwaltungsaufwand und die zu erwartenden Kosten, die durch Klageverfahren auf die Kommune zukommen. Das Thema wird den Gemeinderat sicher noch lange beschäftigen.