Paar bei Hausbrand schwer verletzt

erschienen am 28.10.2016



Schwarzenberg. Im Dachgeschoss eines Hauses an der Friedrich-Engels-Straße hat es am Freitag gebrannt. Die beiden Bewohner hatten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, wobei die betroffene Etage jedoch ausbrannte. Beim Löschen des Feuers zog sich der 64-jährige Bewohner schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Eine 62-Jährige kam ebenfalls in eine Klinik - Grund: Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Zur Brandursache laufen derzeit Ermittlungen. (fp)