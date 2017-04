Pöhla bis 2020 komplett am Netz

In vier Jahren sollen alle Haushalte des Ortsteils Pöhla an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen sein. Und es geht nicht nur um Wasser.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 08.04.2017



Pöhla. Vier bauintensive Jahre liegen vor den Bewohnern im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla. Schon am Montag geht es los. Da werden die ersten Baustelleneinrichtungen vorgenommen, heißt es zur Informationsveranstaltung der Anwohner in dieser Woche.

Zu diesem Treffen hatte der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) gemeinsam mit der Stadtverwaltung eingeladen. Informiert waren zunächst all jene Anwohner, die unmittelbar von den Bauarbeiten betroffen sind, die 2017 erfolgen sollen. Das große Ziel heißt jedoch, ganz Pöhla soll bis 2020 ans zentrale Abwassernetz angeschlossen werden. "Dazu bedarf es mehrerer Bauabschnitte", erklärt Frank Kippig, Geschäftsführer des ZWW. Auch bei diesem Vorhaben arbeiten Stadt, ZWW und Stadtwerke eng zusammen. Diesmal hat man zusätzlich die Firma Km3 aus Beierfeld sowie die Antennengemeinschaft ins Boot geholt. "Wenn wir die Straße einmal auf haben, dann wollen wir gleich alle Kabel verlegen, die wichtig sind", erklärt Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU) den Gästen das große Aufgebot an Verantwortlichen in der Runde. Die Firma Km3 bietet über das Antennenkabelnetz auch die schnelle Internetversorgung an. "Das war ein Wunsch vieler Pöhlaer", so Hiemer.

Doch das sei die "Kür". Die "Pflicht" ist zunächst die abwassertechnische Erschließung, basierend auf dem öffentlich-rechtlichen Vertrag des ZWW mit dem Landkreis. Weil ansonsten viele Pöhlaer längst hätten in eine vollbiologische Kleinkläranlage investieren müssen. So aber bleibt Zeit, alle bis 2020 ans öffentlich Netz anzuschließen.

Am Verbindungssammler zwischen Grünstädtel und Pöhla, der zur Kläranlage in Schwarzenberg führt, wird bereits emsig gebaut. Bis 31. Juli muss dieser fertig sein. "Das ist die Voraussetzung, dass wir weiter anbinden können", so Kippig.

Der erste Abschnitt ist die Straße namens Mitteldorf von der Hauptstraße bis zur Fußgängerbrücke übers Pöhlwasser, parallel dazu wird die Kleinpöhlaer Straße gesperrt. Bis Ende Mai entstehen zunächst zwei Regenüberlaufbecken. Der Kanalbau im Mitteldorf läuft etwa von Juli bis August. Dann schließt sich der Straßenbau an. Dieser wiederum läuft in Regie der Stadt.

Hat man die Straße für den Kanalbau einmal auf, dann nutzen auch die Stadtwerke die Gelegenheit, neue Gasleitungen zu verlegen. Dazu stand Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke, den Pöhlaern Rede und Antwort. Und da im Ortsteil Pöhla der Strom noch über Freileitungen zu den Häusern geführt wird, soll auch das modernisiert werden. "Die legen wir mit in die Erde. Das ist zeitgemäß", so Hiemer. Für die Bürger bedeutet das, dass sich die Stromzufuhr zu ihren Häusern ändert. Die künftigen Erdkabel bedingen meist einen Verteilerkasten im Keller. Für die Installation muss der Hauseigentümer selbst sorgen. Die Zuleitung bis zum Gebäude ist Sache der Stadtwerke. "Und wer noch keinen Gasanschluss hat, aber einen möchte, der sollte sich das auch jetzt überlegen und uns mitteilen", sagt Wehrmann.

In 2018 zieht der Bautrupp dann vom Mitteldorf bis zur Schule, inklusive Pfeilhammer, Paul-Schneider-Straße und Gartenweg. Ende 2019 soll der gesamte Ortskern, inklusive Hauptstraße und Ludwig-Jahn-Straße erledigt sein. "2020 bleiben dann nur noch kleine Verästelungen", meint Frank Kippig.