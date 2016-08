Poliklinisches Zentrum in Beierfeld nimmt Gestalt an

Der Umbau der alten Plattenbauschule läuft. Die Baukosten werden das geplante Budget von 1,32 Millionen Euro mit Sicherheit übersteigen.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 25.08.2016



Beierfeld. Anfang November 2013 titelte "Freie Presse": "Rudler träumt von einer Poliklinik". Heute - gut 2,5 Jahre später - steht der Bürgermeister von Grünhain-Beierfeld tatsächlich mit seinem Bauamtsleiter Volkmar Thiel im Rohbau für ein poliklinisches Zentrum, wie es heute heißt. Die Schuhe staubig und die Nerven um einiges strapazierter als damals, als er den Traum einfach so in Raum stellte. Aber das nicht ohne Grund: Schließlich beruft sich der Stadtchef auf die Tatsache, dass auch eine Kommune Verantwortung trägt, die medizinische Versorgung für ihre Einwohner zu sichern. Und da viele privat niedergelassenen Hausärzte in der Region bereits selbst das Rentenalter erreicht haben und an die Schließung ihrer Praxen denken, sieht Rudler da Handlungsbedarf.

"Das haben wir dabei im Blick. Und es war ein langer und turbulenter Weg bis hierher", sagt der CDU-Politiker heute. Schon 2013 hatten er und sein Stadtrat die Frage vor Augen: Was wird, wenn die nächsten Hausärzte zumachen? Damals lautete die Antwort: Wir bauen eine kommunale Einrichtung, wo Ärzte voll möblierte Praxisräume von uns mieten können. Der Grundsatzbeschluss, so etwas zu bauen, folgte im Frühjahr 2014. Das Konzept musste x-mal umgeschrieben oder neu gefasst werden, bis auch die Kassenärztliche Vereinigung und das Ministerium den Plänen zustimmten.

Als Objekt ins Auge gefasst wurde die ehemalige Grundschule Beierfeld, eine Plattenbauschule. Schon damals war klar, die Grundschüler der Stadt werden ab Sommer 2015 alle in der sanierten Schule Grünhain lernen. Lediglich der Hort bleibt im Haus. Und das wird auch später wieder so sein. Nur jetzt - für die Bauzeit - lernen und spielen die Knirpse in Grünhain.

Das Erdgeschoss gehört also den Kindern. Im ersten und zweiten Obergeschoss des Plattenbaus werden derzeit die Räume verändert, Wände versetzt oder aufgeschnitten. Das Treppenhaus fällt weg. Dort werden mit dem Einbau von Zwischendecken Laborräume und Nebengelasse entstehen. "Leider wurde einst hier nicht ganz so gebaut, wie es die Pläne sagen", meint Bauamtsleiter Volkmar Thiel zu den aktuellen Schwierigkeiten auf der Baustelle. Aber auch das bekäme man hin. Bislang sind 1,32 Millionen Euro für den Umbau des Objekts geplant. "Aber ich denke, damit werden wir nicht ganz hinkommen", so Rudler.

Die Praxis- und Behandlungsräume sind der Sonnenseite zugewandt. Was früher Treppenhaus und Garderoben waren, wird zu Wartebereichen. An der Stirnseite des Hauses wächst derzeit ein Fahrstuhlschacht, der barrierefreien Zugang zu allen Etagen ermöglicht. "Der Fahrstuhl wird so groß, dass eine Person auf der Trage liegend damit transportiert werden kann", erklärt Bürgermeister Rudler. Ummantelt werde der Fahrstuhl zudem mit einem gläsernen Treppenhaus. Der zweite Rettungsweg werde über eine Stahltreppe geplant. Und was einst der offizielle Zugang zum alten Schulhaus war - von der Bernsbacher Straße aus - dieser Anbau soll verschwinden. Zudem wird es einen Seminarraum geben, wo Fachvorträge oder Weiterbildungen stattfinden können.

Bis Jahresende soll der Umbau erfolgt sein. Dazu gehört auch der Aufbau eines schrägen Satteldaches gen Süden, auf dem zur Energiegewinnung eine Solaranlage montiert werde. "Die Gestaltung der Außenanlagen packen wir nicht vorm Frühjahr 2017 an", so Rudler.