Reportage bringt Umbau am Brunnenrondell ins Rollen

Im Oktober 2015 hatte "Freie Presse" die Oberbürgermeisterin zu einem Praxistest aufs grobe Altstadtpflaster gebeten. Seither hat sich viel verändert.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 11.10.2016



Schwarzenberg. Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass "Freie Presse" die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwarzenberg zu einem eher ungewöhnlichen Pressetermin ins Altstadtzentrum bat. Sie wusste nicht, worum es bei dem Vor-Ort-Termin gehen sollte. Sie kam und stellte sich unserer Aufgabe: eine junge Frau, die nach einem schweren Unfall auf den Rollstuhl angewiesen war, durch die Stadt - vielmehr jedoch übers grobe Altstadtpflaster - zu schieben.

"Das ist schon sehr beschwerlich", sagte die CDU-Stadtchefin damals nach dem für sie muskelzehrenden Stadtbummel. "1994 haben wir die Altstadt saniert. Das ist nun mehr als 20 Jahre her. Das Pflaster muss neu gerichtet werden, wir werden prüfen, was sich da machen lässt", versprach sie damals. Es geht um mehr Lebensqualität auch für die Bewohner des nahen Seniorenheims "Schlossberg", es geht um die zunehmende Anzahl von älteren Leuten, die aus Sicherheitsgründen auf einen Rollator zurückgreifen, und es geht um Mütter mit Kinderwagen. Zwar ist das historische Altstadtpflaster laut Denkmalschutz im Sanierungsgebiet vorgeschrieben, doch mittlerweile ist auch der Einbau von sogenannten gesägten Pflastersteinen möglich, die zumindest das gefahrlose Rollen kleiner Räder ermöglichen.

Und nun läuft er: der Umbau rund um den Brunnen am Glockenturm an der Oberen Schlossstraße. "Auch dank der Zeitungsreportage hat der Denkmalschutz eingelenkt, hat die Verwendung von gesägten, also geglätteten Pflastersteinen genehmigt, auch schon im Schlosshof", sagt die Oberbürgermeisterin. Rund um den Brunnen, aber auch als Querung der Straße zwischen dem Fußweg vorm Pfarramt bis zum Brunnenrondell werden nun gesägte Steine eingebaut.

Doch zuvor erhält die gesamte Anlage eine Verjüngungskur. So wurde vorm Glockenturm ein tiefes Loch gegraben, in dem neue Technik für den Brunnen sowie ein kleines Wasserreservat versenkt werden können. Und so wird der gemauerte Brunnenrand saniert sowie das Gitter neu ausgesetzt. "Rund um den Brunnen wird der Boden befestigt und mit Steinen ausgelegt", erklärt Ruben Gehart vom Bauamt der Stadtverwaltung. Auch die Stufen der beiden Treppen, die Obere und Untere Schlossstraße miteinander verbinden, werden zum Teil erneuert und gerichtet. Und natürlich werden nach Abschluss der Bauarbeiten die Bänke für Besucher, die dem Glockenspiel lauschen oder sich ausruhen wollen, wieder aufgestellt. "Die Rankpflanzen erhalten einen Pflegeschnitt und bleiben erhalten", versichert Gehart zudem.

Wichtig sei der Stadt mit Blick auf die Feste, wie Altstadt- und Edelweißfest oder dem Weihnachtsmarkt, dass alle Besucher problemlos den Bereich nutzen können. Denn sowohl das Weinfest im Sommer als auch die zur Weihnachtszeit dort aufgestellten Märchenhäuser locken zahlreiche Gäste an.

Doch das sei nur ein erster Teilschritt. Auch die Neugestaltung der Fußwege entlang der Oberen Schlossstraße sei bereits in Planung. Auch hier machen die großen Platten, da sie sich über die Jahre in der Höhe verschoben haben, ein gefahrloses Rollen unmöglich. "Dies werden wir dann 2017 anpacken", heißt es zuversichtlich.

Yvonne Fritzsch, die sich vor einem Jahr in ihrem Rollstuhl als Testperson zur Verfügung gestellt hatte, freut sich sehr darüber, dass dieser Umbau nun erfolgt. "Da können sich ja auch mal die älteren Leute vom Pflegeheim dort hinsetzen", sagt die 40-Jährige. Sie selbst, und das ist eine weitere tolle Nachricht, kann nach fortschreitender Genesung die Stadt mittlerweile wieder auf ihren eigenen Beinen durchqueren. "Aber an der Hand meines Vaters", betont sie. Den Rollstuhl nutzt sie nur noch, wenn sie allein unterwegs ist oder die Wege länger sind.

Noch bis zum 21. Oktober können Fördergelder für Vorhaben zur Barriere-Reduktion in öffentlichen Räumen sowie die Umgestaltung von Freizeitanlagen und Plätzen beim Verein Zukunft Westerzgebirge beantragt werden. Die Höhe des zur Verfügung stehenden Budgets beträgt 550.000 Euro.