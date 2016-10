Richtiger Riecher: Schuh fÃ¼hrt zu Autodieb

Richtiger Riecher: Schuh führt zu Autodieb

Beleidigung, Betrug und Einbruch: Die Polizei hat einen Mann festgesetzt, der in Aue und Region sein Unwesen trieb. Zum Verhängnis wurde ihm ein kleiner Fauxpas.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 08.10.2016



Aue. Ihm ging es ähnlich wie einst Aschenputtel. Das Schuhwerk des Einbrechers, der sich Anfang Juni bei einer Firma an der Lößnitzer Straße in Aue zu schaffen machte, blieb auf der Flucht zurück. Der Mann, 40 Jahre alt, hatte auf seinem Streifzug einen Kleintransporter, Bargeld und Kleider erbeutet und war mitsamt einem Paar neuer Treter in die Nacht verschwunden.

Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln. Doch dann kam Kommissar Zufall ins Spiel. Wie die Ermittler jetzt berichten, hatten Beamte den Mann bei einer Routinekontrolle wenige Tage später in Pirna - gut 100 Kilometer vom Tatort entfernt - im geklauten Wagen aus dem Verkehr gezogen. Dabei bewiesen sie gleich doppelt einen richtigen Riecher. Denn mit Hilfe der zurückgelassenen Schuhe konnten Ermittler nun den Mann als Einbrecher überführen.

Anders als in Grimms Märchen wurde ihm aber nicht der Pantoffel über den Fuß gestreift, sondern ein Abgleich mit DNA-Spuren aus einem Schuh vorgenommen. Und anders als in bei Aschenputtel endet der Fall auch nicht mit einem Happy End. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft; ihm droht eine harte Strafe.

"Es ist ganz schön was zusammengekommen", sagt Polizeisprecherin Doreen Göhler. Neben dem Diebstahl legen die Ermittler dem Mann, der gebürtig aus dem Landkreis Bautzen stammt, eine ganze Reihe weiterer Delikte zur Last, darunter Betrug und Beleidigung. So war er wohl ohne Führerschein unterwegs, fuhr mit dem Wagen fast 2000Kilometer und legte an einer Tankstelle einen Stopp ein, ohne die Tankrechnung zu begleichen. Zudem habe er zwei Beamte bei seiner Festnahme wüst beschimpft.

Im Zuge der Ermittlungen fand die Polizei außerdem heraus, dass der Mann bereits im Mai dieses Jahres mit einem anderen, ebenfalls gestohlenen Fahrzeug rund um Bautzen unterwegs war. Das belegen die Bilder einer Überwachungskamera. Mit diesem Wagen soll er auch ins Erzgebirge gefahren sein - und zwar nach Dittersdorf bei Zschopau. Dort hatte er den Polizeiangaben zufolge einen Mann und eine Frau angegriffen. Beide hatten an der Straße Am Hammerberg beobachtet, wie er um Fahrzeuge schlich. Als sie ihn ansprachen, rastete er aus, stieg ins Auto und steuerte auf beide zu. Das Paar konnte sich in einen Hauseingang retten. Die Vielzahl der Vorfälle und Tatorte belege, so Sprecherin Göhler, dass der Mann einen großen Wirkungskreis hatte. "Er war überörtlich aktiv und immer woanders." Ob er Teil einer größeren kriminellen Bande war, ist unklar. Derzeit stehe nur er im Verdacht, sagt sie. Zu den Motiven des Mannes ist nichts bekannt. Er selbst habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, heißt es. Inzwischen wurden die Akten der Staatsanwaltschaft Chemnitz übergeben.