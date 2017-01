Rittersgrün: Einfamilienhaus komplett niedergebrannt

erschienen am 23.01.2017



​Rittersgrün. Ein Einfamilienhaus ist am Montagfrüh ein Raub der Flammen geworden. Gegen 4.45 Uhr wurden die Feuerwehren aus Rittersgrün und Umgebung zu einem Dachstuhlbrand in den Halbemeiler Weg gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude schon im voll in Flammen. Aufgrund der Holzbauweise war vom Haus nicht mehr viel zu retten. Dennoch kämpften die Einsatzkräfte an mehreren Stellen und über die Drehleiter gegen das Feuer an.

Nach Informationen des Einsatzleiters bemerkte der Bewohner des Hauses den Brand erst, als er von der Sirene geweckt wurde. Er konnte die Ziegen auf seinem Grundstück noch in Sicherheit bringen. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zur Brandursache wird ermittelt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Tellerhäuser, Schwarzenberg, Breitenbrunn, Antonshöhe und Rittersgrün sowie Rettungdienst und Polizei. (nikm)