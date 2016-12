Schloss im Schloss ist leicht verschneit

erschienen am 17.12.2016



Die Weihnachtsausstellung in den Räumen der Sonderschau von Perla Castrum im Schloss Schwarzenberg zeigt das Erzgebirge, wie man es sich in diesen Tagen vorm Fest eigentlich wünscht: leicht verschneit. Lilli Singer, Aurelie Thomalla und Samira Schädlich (v. l.), Viertklässler aus der Grundschule Schwarzenberg-Heide, sind begeistert von den Miniaturbauten - hier das Schloss Schlettau - und dem teilweise beweglichen Innenleben. Die Sonderschau hat diesmal der Verein gestaltet, der die Heimatecke Waschleithe betreibt und 28 Originalnachbauten markanter Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus der Region zur Verfügung stellte. An beiden Weihnachtsfeiertagen gibt's jeweils ab 14 Uhr besondere Führungen. Nach der Führung am 25. Dezember begehen die Besucher gemeinsam die alten Traditionen des Stollenanschneidens und Bleigießens. Nach der Überlieferung wurde in der Heiligen Nacht mit Bleigießen die Zukunft erfragt, erst am 25. Dezember durfte der Stollen angeschnitten werden. (matu)