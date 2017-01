Schwarzenberg: Gashavarie in der Silvesternacht

erschienen am 01.01.2017



Schwarzenberg. In der Grünhainer Straße in Schwarzenberg ist in der Nacht auf Sonntag eine gerissene Gasleitung entdeckt worden. Passanten hatten gegen 1.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie an einer Brücke Gas rochen. Laut Einsatzkräften sperrten Polizei und Feuerwehr die Gefahrenstelle zunächst ab. Noch qualmendes Feuerwerk vor dem Hotel Neustädter Hof wurde umgehend gelöscht . Später sicherten Mitarbeiter der Stadtwerke Schwarzenberg die Leitung. Für Nachfragen war das Unternehmen am Sonntag nicht erreichbar.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Der Einsatz war gegen 3.30 Uhr beendet. Die Brücke bleibt zunächst gesperrt. (juef/nikm)