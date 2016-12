Schwarzenberg: Passanten finden toten Mann

erschienen am 28.12.2016



Schwarzenberg. Ein Mann ist Mittwochmittag im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe von Anwohnern tot aufgefunden worden. Er lag in den Grünanlagen am Eingangsbereich eines Wohnhauses an der Sachsenfelder Straße. Die Polizei bestätigte am Mittwochnachmittag gegenüber "Freie Presse" das Geschehen. Sie geht davon aus, dass es sich um einen Suizid handelt. (matu)