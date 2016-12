Schwarzenberg will zur Marke werden

Im Projekt "Lust auf Innenstadt" arbeiten sieben Städte aus dem Erzgebirge zusammen und tauschen sich aus. Alle haben die gleichen Sorgen. Warum Schwarzenberg dennoch einen Vorsprung hat.

Von Beate Kindt-Matuschek

Schwarzenberg. Es ist schwer, angesichts von Online-Shops und sinkender Einwohnerzahlen, "Lust auf Innenstadt" zu machen. In dieser Einschätzung sind sich alle sieben Projektpartner einig. Vertreter aus den Städten Annaberg-Buchholz, Aue, Marienberg, Oelsnitz/E., Stollberg und Zschopau stecken in diesem Netzwerk unter Leitung von Hardo Kendschek die Köpfe zusammen. Sie alle kennen das Problem leer stehender Geschäfte in den Stadtzentren und rückläufiger Frequenz in bestehenden Lokalitäten. Jetzt trafen sie sich in Schwarzenberg zu einem Erfahrungstausch.

Dabei wurden Antworten auf etwa auf folgende Fragen gesucht: "Welche Angebotsstrukturen in Innenstädten sind zukunftsfähig? Was sind die eigentlichen Frequenzbringer? Was macht Innenstädte für junge Leute attraktiv? Was bedeutet digitale Innenstadt?"

Überrascht zeigten sich die Vertreter der einzelnen Städte über die intensive konzeptionelle Arbeit, die der Stadtentwicklung in Schwarzenberg zugrunde liegt. Schon seit 1990 arbeite die Stadt an diesem Prozess. Beispielsweise mit der angestrebten Verknüpfung der Bereiche historische Altstadt und Neustadt. Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer skizzierte die seither erfolgten Etappen der Stadtentwicklung. "Beide Gebiete haben hohe Priorität", betonte sie und verwies auf die Flaniermeile entlang der Bahnhofstraße. Anfangs von vielen belächelt, habe sich diese mittlerweile zu einem belebten Verbindungsstück zwischen den beiden Kernzentren der Stadt entwickelt.

"Da haben wir noch hohen Nachholebedarf", meinte beispielsweise Ines Schieck von der Wirtschaftsförderung der Stadt Aue. Auch Joachim Blüher, der Vertreter aus Stollberg, zollte der langfristigen Entwicklung von Strategien Respekt, und hob zugleich die personelle Stabilität als wichtige Grundlage in einem solchen Prozess hervor.

Man wolle den Erfahrungsaustausch intensivieren. Und während Schwarzenberg ins Auge fasst, als Marke bekannt zu werden, wollen andere Partner zunächst ähnliche Strukturen entwickeln. "Das Etablieren einer Marke ist ein knallharter Prozess", sagt Kendschek, Mitarbeiter der Firma Empirica aus Leipzig, die Forschung und Beratung in vielen Bereichen anbietet. Denn, um eine Marke zu verkörpern, müsse aus Bekanntheit Begehrlichkeit wachsen, erklärt der Fachmann den Unterschied. Dies zu erreichen, sei ein äußerst schwieriges Unterfangen, so der Experte. Zumal auch er die Erfahrung gemacht habe, dass die Sicht und Wertung der auswärtigen Gäste meist viel besser sei als die Bewertung der Einwohner. "Wir neigen dazu, alles schlecht zu machen. Doch das schadet viel mehr als man glaubt", heißt es. Wichtig sei hierfür eine identitätsstiftende Imagebildung, damit die Menschen, die hier leben, auch mit Stolz und Herz ihre Region nach außen "verkaufen".