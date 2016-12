So viel Hilfe macht Manuela Seidel sprachlos

Eine Frau, die ihre Arme nicht bewegen kann - das hat die Leser betroffen gemacht, und viele haben gespendet. Der Treppenlift ist bereits machbar.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 21.12.2016



Beierfeld. "Auweia, auweia, was machen wir denn da?!" So reagierte Manuela Seidel bereits auf den Zwischenstand von 20.500 Euro, die für sie auf dem Konto des Vereins "Leser helfen" eingegangen sind. Mittlerweile sind es 28.500 Euro, so der aktuelle Stand von gestern Abend.

Sprachlos, nahezu fassungslos nimmt die 54-Jährige diese tolle Nachricht entgegen. Und immer wieder fragt sie zögerlich: "Wie soll ich mich denn je bei all diesen Menschen bedanken?" In ihrem Kopf schlagen die Gedanken Purzelbaum. "Das hätte ich nie gedacht, dass so viele Menschen mir wirklich helfen wollen. Es gibt doch viele, denen es noch schlechter geht als mir. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Alle sind so nett."

Die 54-jährige Beierfelderin hat nach einer Operation an der Halswirbelsäule im Jahr 1998 allmählich die Fähigkeit verloren, ihre Arme zu bewegen. Es sei ein schleichender Prozess gewesen, sagt sie. Heute hängen ihre Arme an ihrem Körper herunter, ohne dass die Frau sie bewusst nutzen oder steuern kann. Doch sie hat nie mit sich oder ihrem Schicksal gehadert, erzählen all jene Leute, die Manuela Seidel kennen. Dazu gehören neben Manuela Weigel vom kirchlichen Pflegedienst, die sie tagtäglich bei der Morgentoilette unterstützt, auch Nachbarn wie Bärbel Krauß und Gisela Fritzsch. Letztere war in den Jahren nach der Wende als Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Aue-Schwarzenberg tätig. Bis heute schlägt in ihr ein großes, sozial engagiertes Herz. Sie war es auch, die auf das Schicksal der Beierfelderin aufmerksam gemacht hatte. Für sie, die auch in Beierfeld wohnt, gehört es zum eigentlich Unfassbaren, wenn eine Frau, die gern Mutter und Hausfrau ist, sich für jeden Handgriff Hilfe holen muss. "Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich glaube, ich wäre daran verzweifelt", gibt sie offen zu. Umso glücklicher ist sie jetzt, dass die Aktion der "Freien Presse" Hilfe für Manuela Seidel möglicht macht.

Denn sie und ihr Ehemann Franz wünschen sich einen Treppenlift, damit Manuela Seidel alsbald allein und ohne Angst die Treppe im Wohnhaus bewältigen kann. Bislang setzt sie sich dazu auf die Stufen und rutscht auf dem Po Stufe für Stufe hinab. Doch groß ist die Angst schon beim ersten Schritt. "Denn wenn ich stolpern oder das Gleichgewicht verlieren würde: Ich kann mich ja nicht festhalten. Das Geländer hilft mir nicht!", schildert sie die aktuelle Situation. Erschwerend kommt hinzu, dass diese besondere Form des Verlusts der Muskulatur auch dazu geführt hat, dass die Atmung erschwert ist. "Das Zwerchfell ist ja auch ein Muskel", erklärt sie. Mittlerweile muss sie nachts zusätzlich mit Sauerstoff versorgt werden, um die Atmung zu unterstützen. "Und die Treppe hochsteigen ist für mich inzwischen auch sehr anstrengend, so ein Lift würde mir unglaublich helfen", sagt sie.

Es wird offensichtlich sogar mehr als ein Treppenlift. Eine Wechselsprechanlage könnte helfen, dass sie die Haustür sichern kann.