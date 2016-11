Spanisches Grün mischt sich in weiße Winterträume

In der Schwarzenberger St. Georgenkirche standen drei Stars gemeinsam auf der Bühne. Das Publikum schmolz dahin.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 21.11.2016



Schwarzenberg. Vorm Altar in der St. Georgenkirche steht ein weißer Flügel, daneben schmale Weihnachtsbäumchen. Winterträume heißt das Programm, das laut Veranstalter drei hochkarätige Künstler erstmals gemeinsam auf deutsche Bühnen führt. Paul Potts wurde 2007 durch den Sieg in einer britischen Castingshow berühmt. Anna Maria Kaufmann machte 1990 als "Christine" im Musical-Klassiker "Phantom der Oper" auf sich aufmerksam. Sie sang und spielte an der Seite des unvergessenen Tenors Peter Hofmann (1944-2010). Komplettiert wurden die Winterträume durch Winni Biermann, den singenden Trucker. Er singt keine Countrysongs, wie man vermuten könnte, sondern hat ein großes Herz und eine große Stimme für Operettenmelodien.

Eben jenem Winni Biermann oblag die Begrüßung der Gäste in der ausverkauften St. Georgenkirche. Er betonte, dass es für ihn eine Ehre sei, mit zwei so großen Kollegen wie Kaufmann und Potts auf einer Bühne zu stehen. Biermann wirkte ein bisschen unsicher und wirklich nicht souverän. Das änderte sich, als er "Ein Lied geht um die Welt" anstimmte, was wie kaum ein anderes für ihn steht. Schließlich ist es sogar das Titellied seiner ersten im Jahr 2015 erschienenen CD. Mit dieser schaffte er nach nur zwei Tagen den Sprung auf Platz 2 der Klassikcharts.

Für Winterträume sorgte anschließend Anna Maria Kaufmann mit der wunderbaren Melodie "Winterwonderland". Die deutsch-kanadische Sopranistin, die am Robert-Schumann-Musikinstitut in Düsseldorf ihre Ausbildung absolvierte, trat ganz im Stil einer Operndiva im ausladenden, schulterfreien, atemberaubenden Abendkleid auf - eine Augenweide. Die hohen musikalischen Erwartungen, die man an ihren Auftritt hatte, konnte Kaufmann nicht in jeder Hinsicht erfüllen. Mehrfach hatte der kritische Zuhörer den Eindruck, dass sie gegen das Halbplayback sang, nicht dazu. Auffällig: Wurde sie live vom Pianisten begleitet oder sang sie im Duett, saßen die Töne. Wie das bekannte "Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen" in ein Programm mit dem Titel "Winterträume" findet, bleibt aber rätselhaft.

Nach einer Dreiviertelstunde kam dann der Künstler, auf den die meisten Besucher gewartet hatten: Paul Potts. Kaufmann rollte ihm einen roten Teppich wertschätzender Worte aus. Unaufgeregt tauschte der 47-Jährige das Mikro aus und schmetterte dann "Granada" von Agustín Lara dem Publikum entgegen. Sollte es je Zweifel an der Güte des Tenors gegeben haben, waren sie in jenem Moment verflogen. Potts verzauberte nicht nur mit seiner "Mutmach-Du-kannst-es-schaffen-Geschichte", die ihm zu Weltruhm verhalf, sondern tatsächlich mit umwerfender Stimme. Jeder Ton saß, egal ob solo, im Duett mit Kaufmann oder Biermann oder auch beim Finale, bei dem alle drei mit "Time to say goodbye" das Publikum zum Dahinschmelzen brachten.

Höhepunkt des Abends war aber "Nessun Dorma". Es ist der Titel, mit dem Potts in der britischen Casting Show den Durchbruch vom mittellosen Handyverkäufer zum Publikumsliebling schaffte.