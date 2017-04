Tanzturnier scheitert an "kritischer Masse"

Warum ein Turnier kurzfristig ausfällt - die Ballgäste in Schneeberg aber trotzdem von einem gelungenen Abend sprechen.

Von Lars Rosenkranz

erschienen am 10.04.2017



Schneeberg. Genau 20 Jahre gibt es organisierten Gesellschaftstanz im Schneeberger Kulturzentrum "Goldne Sonne". Mit sieben Eleven hatte Tanzlehrer Gunnar Lippmann dort den allerersten Kurs eröffnet. Inzwischen sind es viele Hundert geworden. Zudem hat sich das Tanzzentrum "Eleganz" gegründet, der eigene Bälle und Turniere veranstaltet. Dass ein Turnier jedoch kurzfristig und auch noch ersatzlos abgesagt werden muss, dass war am Samstag allerdings ein Novum in Schneeberg und hat viele Besucher zunächst kalt erwischt. Ulrik Meinhold, Präsident des Tanzzentrums Eleganz, brachte es auf den Punkt: "Wegen zu geringer Beteiligung muss dieses Turnier leider ausfallen."

Damit waren aber nicht die Gäste gemeint. Der seit langem geplante Wettstreit scheiterte, weil die "kritische Masse" an Sport-Tänzern unterschritten wurde. Denn: Kommen nicht wenigstens sechs Paare zusammen, darf ein Turnier nicht ausgetragen werden.

Wie das passieren kann? Die Regeln für den Tanzsport machens möglich: Angemeldet werden muss so ein Vergleich vier Monate vorab. Die Tänzer selbst jedoch (und auch Wertungsrichter) können noch vier Tage vorher grundlos absagen. Etwa, wenn Ihnen ein anderes Turnier mehr Ruhm verspricht. Genau dies widerfuhr den Schneebergern also. Offenbar war das zeitgleich stattfindende Tanz-Event im Rathaus von Österreichs Hauptstadt der Grund. Denn in Wien wurde ein sogenanntes Ranglisten-Turnier ausgetragen. Dort muss jeder antreten, wer als Tänzer bis zur Deutschen Meisterschaft kommen will.

Dass die rund 150 Besucher dennoch im Saal blieben und am Ende sogar von einer sehr gelungenen, harmonischen Veranstaltung sprachen, dies wiederum können sich das Tanzzentrum Eleganz und Tanzlehrer Lippmann als gemeinsamen Erfolg auf die Fahnen schreiben. Dank gut funktionierender Netzwerke, bester Beziehungen und einer positiv zu verstehenden Routine konnten sie den Gästen einen nahezu gleichwertigen Genussabend bereiten: Erstens mit Live-Musik von der Band Happy Feeling aus Plauen. Diese Musiker haben nicht nur das volle Spektrum der Tänze im Repertoire, sondern auch ein ausgeprägtes Gefühl für die Lautstärke - durchaus keine Selbstverständlichkeit!

Zweitens wurde das Publikum mit drei spontan engagierten Showtanzpaaren für den verpassten sportlichen Teil des Abends entschädigt. Viel Applaus bekamen Anica Schilling und Lucas Trommer, die seit 2015 zusammen tanzen und bereits ostdeutsche Jugend-A-Meister sind. Die beiden zeigten bei ihrer Performance in den Latein-Tänzen, dass sich manche Konventionen, die lange als starr galten, durchaus gelockert haben: War es etwa vor zehn Jahren noch unumstößlicher Usus, Haare zu pomadisieren oder fest zu stecken, so dürfen diese mittlerweile auch offen getragen werden. Was zu einem natürlichen und dynamischen Erscheinungsbild beiträgt.