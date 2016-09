Tierhasser verletzen Pferde

erschienen am 30.09.2016



Breitenbrunn. Tierhasser haben zwischen dem 13. und 19. September auf einer Weide in Breitenbrunn zwei Pferde zumindest leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tiere leben in einer sogenannten "Offenstallanlage". Die Koppel beginnt an der Straße Carolathal und erstreckt sich in beiden Richtungen bis zu den Ortsteilen Erlabrunn und Steinheidel.

Die Tierarztkosten für die Behandlungen der Pferde belaufen sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit den Taten in Verbindungen stehen könnten. Hinweise nehmen die Beamten auf dem Revier in Aue unter Telefon 03771 120 entgegen. (fp)