Top-Bedingungen für Zwönitztalradtour

1680 Teilnehmer haben an der 9. Auflage teilgenommen. Sie alle hatten ihren Spaß, egal welche Distanz sie bewältigten. Zwei waren aber richtig geschafft.

Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 19.06.2017



Zwönitz. Kein Platz war an den zahlreichen Biertischgarnituren, die am Rande des Zwönitzer Fußballplatzes aufgebaut waren, am gestrigen Nachmittag mehr zu finden. Dort wurden ein kühles Bier und eine leckere Bratwurst genauso wie Kaffee und Kuchen genossen.

Denn die meisten der 1680 Teilnehmer ließen nach der Zwönitztalradtour dort den Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein ausklingen. Drei Radstrecken und eine Wander- und Nordic-Walking-Strecke standen zur Auswahl. Aufgrund einer Überschneidung mit dem vom Stadtsportbund Chemnitz organisierten Fichtelberg-Radmarathon, mussten die Zwönitzer Veranstalter auf die lange Sportstrecke verzichten. "Das war nicht das große Problem für uns, denn wir haben ja Alternativen", sagte Mitorganisator Jens Roth, der als entscheidenden Erfolgsfaktor auch das Wetter sah: "Besser geht es nicht."

Das Organisationsteam hatte nicht nur für einen reibungslosen sportlichen Ablauf, sondern auch für ein fetziges Programm gesorgt. So wurde die Ankunft von Ronny Schürlein und Eric Meyer zelebriert. Die beiden Pedalritter hatten innerhalb von 48 Stunden 1000 Kilometer durch Sachsen zurückgelegt. Ihre Aktion koppelten sie mit einem karitativen Gedanken und sammelten für den Elternverein krebskranker Kinder Spenden. Nachdem sie ihre Ehrenrunde auf der Sportstätte gedreht hatten und sie durch kleine Nachwuchs-Cheerleader empfangen worden waren, holte sie Moderator Andreas Fischer auf die Bühne. Beide gaben zu, dass man irgendwann nur noch wie in einem Tunnel fährt. "Ich bin dann nur noch nach Navi gefahren, wie die Orte alle hießen, weiß ich nicht", sagte Ronny Schürlein. Aller 50 Kilometer hatten sie eine Pause gemacht, zweimal dauerte diese etwas länger, weil sich die beiden ein bisschen Schlaf gönnen wollten. "An der Talsperre Pöhl haben wir drei bis vier Stunden geschlafen", so Eric Meyer.

Zur Zeremonie gehörte auch, dass sie den symbolischen Spendenscheck unterschreiben mussten. 1490 Euro waren bis zum Nachmittag zusammengekommen. Zwönitz' Bürgermeister Wolfgang Triebert machte aber deutlich, dass dies nur ein Zwischenstand ist, weil noch nicht alle Beträge eingegangen seien. "Die beiden haben mich gefragt, wofür sie das Geld spenden sollten, und da wir als Stadt eine Patenschaft zum Elternverein haben, war das unser Vorschlag", so der Stadtchef.

Zum Programm gehörten aber auch Auftritte der Yellow Boogie Dancers und des Trialnachwuchses des MSC Thalheim. Ein Balancierer auf zwei Rädern war Yanick Wald aus Zwönitz. "Ich mache seit drei Jahren Trialsport", sagte der Zehnjährige. Der Auftritt in seiner Heimatstadt sei etwas Besonderes: "Vor allem weil so viele Leute da sind."

Im Publikum verfolgten den Auftritt der Trialathleten auch Heike Oelschlägel und ihre Tochter Anne. "Wir fahren eigentlich jedes Jahr mit", sagen die beiden. Zwar sei es "nur" die Familienstrecke, doch der Spaß stehe im Vordergrund. Zudem sehen es die beiden als kleine Trainingseinheit. Denn genauso wie Kathrin Leßmüller gehören die beiden zu den Zwönitzer Handballerinnen. "Diesmal war es eine eher kleine Gruppe", sagt die 27-jährige Kathrin Leßmüller: "Einige sind verletzt oder helfen bei der Organisation mit." Doch ihr Mann Michael und Söhnchen Collin (10 Monate) ließen sich die Tour nicht entgehen. "Im vergangenen Jahr habe ich mit Murmel beim Einweisen geholfen", sagt die stolze Mama und zeigt auf ihren Bauch: "Diesmal war Collin im Anhänger mit dabei." Mit vier Freundinnen war auch Susan Jung vom RSV Schwarzenberg unterwegs und erradelte die 38 Kilometer: "Es ist immer eine sehr schöne Veranstaltung, die sehr gut organisiert ist."