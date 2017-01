Touristen sollen das Eisen schmieden

Paul Forner aus Hundshübel ist der älteste Schmied im Erzgebirge. Jetzt kann er nicht mehr selbst zum Hammer greifen, doch der Bürgermeister hat eine Idee, wie das alte Handwerk in der Gemeinde überleben könnte.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 03.01.2017



Hundshübel. Paul Forner (92) rollt einen Fetzen alter Zeitung zusammen und verwendet ihn als Kohlenanzünder. Um das Schmiedefeuer in seiner Werkstatt in Gang zu bringen, benötigt er keine zwei Minuten. Reine Routine, er ist seit mehr als 60 Jahren Schmied. "Ich habe noch ungefähr fünf Tonnen Eisen hier", sagt er. "Da ließe sich noch so Einiges draus machen."

Die Schmiede an der Dorfstraße im Stützengrüner Ortsteil Hundshübel ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation. Die ursprüngliche Schmiede aus dem 17. Jahrhundert stand nur zwei Häuser weiter. Ein Bauerngut mit angeschlossener Werkstatt war das, erzählt Paul Forner. Er selbst baute von 1952 bis 1957 das Haus, in dem er bis heute lebt. Die Schmiede ist ins Gebäude integriert wie anderswo die Garage.

Paul Forner hat Pferde beschlagen und die Holzräder von Fuhrwerken mit Eisenbändern ummantelt. Er hat Feldmaschinen repariert und Schneepflüge, für die LPG, den Forst und die Gemeinde gearbeitet, Gartentore geschmiedet und Meisel geschärft. Obwohl sein Handwerk heute nicht mehr so gefragt ist wie einst, hat er bis vor kurzem noch zum Hammer gegriffen und kleine Aufträge erledigt. Äxte, Beschläge - irgendetwas gab es immer zu tun.

Aber die jahrzehntelange Knochenarbeit hat ihren Tribut gefordert. Heute leidet der 92-Jährige unter Kreuzschmerzen. Als dann noch ein Muskelfaserriss hinzukam, musste er das Schmieden aufgeben. Sein Enkel Silvio Huber (42) ist ebenfalls gelernter Schmied. Ab und zu steht er am Amboss, um ein paar Aufträge zu erledigen, die noch immer reinkommen. "Zum Leben ist das aber zu wenig", sagt er. Deshalb verdient er seine Brötchen in einer Metallwarenfabrik. Die Schmiede will er nicht übernehmen, und so steht dieses alte Handwerk nun auch in Hundshübel vor dem Aus.

Stützengrüns Bürgermeister Volkmar Viehweg (CDU) arbeitet jedoch an einem Plan, der das Überleben der Schmiedewerkstatt sichern könnte - als Touristenattraktion.

"In der Interessengemeinschaft ,Rund um den Kuhberg' überlegen wir, welche Erlebnispakete wir für Urlauber schnüren können", sagt Viehweg. "An einem Tag ein Besuch in den Badegärten Eibenstock, am anderen eine Wanderung auf unserem Bergwiesenpfad, am dritten vielleicht ein Schmiedekurs." Viehweg hat solch einen Kurs an einen früheren Studienkollegen verschenkt. "Er ist Buchhalter in Berlin und hat die Arbeit als Entspannung empfunden. Das Beil, das er hier mit eigenen Händen gefertigt hat, hängt in seinem Büro. Er ist stolz darauf."

Paul Forner findet die Idee gut. "Ich kann noch immer das Feuer schüren und Tipps geben", sagt er. Silvio Huber kann sich ebenfalls vorstellen, ab und zu in die Rolle des Lehrers zu schlüpfen: "So lange nicht gleich 50 Leute auf einmal vor der Türe stehen, warum nicht?"