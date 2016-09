Umfrage: Was Bewohner Ã¼ber den Altkreis Schwarzenberg sagen

Umfrage: Was Bewohner über den Altkreis Schwarzenberg sagen

Interessante Ergebnisse hat die Befragung der "Freien Presse" unter den Einwohnern des Altkreises Schwarzenberg erbracht. Solchen Zusammenschlüssen wie einer Einheitsstadt Silberberg erteilt die große Mehrheit ein klare Absage.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 17.09.2016



Schwarzenberg. Es ist die weitere Absicherung der wohnortnahen, medizinischen Versorgung, die die meisten Leser der "Freien Presse" als vordringliches Problem vor ihrer Haustür ansehen. Knapp 400 Haushalte hatten sich an der nicht repräsentativen Umfrage beteiligt. Dafür herzlichen Dank! Enthalten in den Antworten sind zudem viele wichtige Hinweise, denen unsere Reporter in den nächsten Tagen und Wochen nachgehen werden und versuchen wollen, Antworten zu erhalten.

Kommunale Verwaltung: So sagen fast die Hälfte der Befragten, dass sie sich über die Vorhaben in ihren Kommunen gut informiert fühlen und größtenteils mit der Arbeit ihrer Kommunalverwaltung zufrieden sind (58 Prozent).

Handel und Versorgung: In dieser Rubrik gibt es sehr differenzierte Einschätzungen zwischen Stadt und Ortsteilen beziehungsweise Dörfern. Während sich die Schwarzenberger gut und ausreichend versorgt fühlen können und lediglich einheitliche Öffnungszeiten in den Geschäften der Altstadt monieren, so fühlen sich Neuwelt oder Orte wie Rittersgrün eher "abgekoppelt".

Freizeitmöglichkeiten: In diesem Bereich wünschen sich viele - und keineswegs nur junge Leute - mehr Angebote für die Jugend. Vermisst wird ein Freibad in Schwarzenberg und heftig kritisiert wird in dieser Hinsicht der öffentliche Nahverkehr, der abends nicht mehr rollt. Und eine große Mehrheit der Leser spricht sich für mehr kulturelle Veranstaltungen in der Ritter-Georg-Halle von Schwarzenberg aus.

Kommunale Strukturen: Ein ähnliches Projekt wie die Einheitsstadt Silberberg für den Raum Schwarzenberg stößt bei 79 Prozent auf Ablehnung, ebenso wie weitere Änderungen der kommunalen Gebietstrukturen (83 Prozent).

Arbeitswelt: Kritisch urteilen die Teilnehmer der Umfrage über die Region als Arbeitsort - vor allem, was die Verdienstmöglichkeiten und den Blick auf die Reallöhne angeht. Jedoch ist für 46 Prozent die Nähe zum Wohnort ein wichtiges Kriterium für die Arbeit.

Medizinische Versorgung: Noch fühlen sich die meisten gut versorgt. Mehrfach angeregt wird jedoch die Errichtung von Polikliniken nach altem Vorbild, wo mehrere Fachärzte erreichbar sind. Zudem werden die oft knappen Zeitfenster für die Vergabe von Augen- oder anderen Facharztterminen massiv kritisiert.

Verkehr: Zur Errichtung weiterer stationärer Blitzer in der Region sagen mehr als die Hälfte der Befragten: Nein. Allerdings sind auch 38,5 Prozent dafür und meinen, dass speziell vor Schulen und Kindereinrichtung über solche Anlagen nachgedacht werden sollte.

So geht's weiter: Bewusst hatte "Freie Presse" auch diverse Freifelder in der Umfrage eingebaut, in denen ganz individuelle Hinweise eingetragen werden konnten. Von heute an wollen wir täglich ein Themenfeld oder Problem näher beleuchten.