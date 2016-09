Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in Antonsthal

erschienen am 03.09.2016



Antonsthal. Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagabend auf der S272 in Höhe Antonsthal ereignet. Über die Art und Schwere der Verletzungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. (fp)