Vier Personen bei Verkehrsunfall teilweise schwer verletzt

erschienen am 03.09.2016



Breitenbrunn. Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend in Breitenbrunn auf der S 272 in Höhe Antonsthal vier Personen teilweise schwer verletzt. Laut Polizei befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Straße Hansenmühle und beabsichtigte, nach links auf die Staatstraße 272 in Richtung Schwarzenberg abzubiegen. Dabei achtete er vermutlich nicht ausreichend auf einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Golf-Fahrer, welcher die S 272 aus Richtung Schwarzenberg in Richtung Johanngeorgenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Daraufhin kollidierte auch ein 62-jähriger Audi-Fahrer mit dem Golf.

Durch die Zusammenstöße gerieten die beteiligten Fahrzeuge mehrfach ins Schleudern und prallten gegen eine Leitplanke. Die 18- und 20-jährigen Fahrzeugführer wurden hierbei schwer verletzt. Der 62-jährige Audi-Fahrer und dessen Beifahrerin erlitten nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Die S 272 musste zeitweilig voll gesperrt werden. (fp)