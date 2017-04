Weigels wundersames Wagenwerk

Uthmann, Silbermann und Ries kennt jeder. Das historische Archiv der Erzgebirgssparkasse birgt aber Geschichten vieler Persönlichkeiten. Horst Möckel holt sie für Leser der "Freien Presse" hervor. Heute: Kurt Weigel

erschienen am 10.04.2017



Schwarzenberg. Ohne Kurt Weigel hätte VW möglicherweise einen anderen Weg genommen. Der spätere Konstrukteur wurde am 19. Dezember 1893 in Schwarzenberg als Sohn des Schmiedemeisters Friedrich Hermann Weigel geboren, wuchs in einfachen Verhältnissen auf und aus seiner Familie ahnte niemand, dass er einmal zu den Großen seiner Branche in Europa zählen würde. Dabei hatte er nie eine Technische Hochschule besucht. Sein umfassendes Fachwissen erarbeitete er sich autodidaktisch mit viel Fleiß und Ehrgeiz als Werkzeugmacher und Konstrukteur in der Erzgebirgische Schnittwerkzeug- und Maschinenfabrik (ESEM). Diese wurde 1898 in Sachsenfeld gegründet. Binnen weniger Jahre wuchs die Firma von einer kleinen Schlosserei zu einem Betrieb mit mehr als 100 Beschäftigten und einer eigenen Betriebsberufsschule, zu deren ersten Absolventen Kurt Weigel gehörte.

Mit Tatkraft ging er als Geselle an seine Aufgaben und zeichnete sich durch Präzisionsarbeit aus. Wegen hervorragender Arbeitsergebnisse wurde der geschickte Kerl in die Konstruktion versetzt und als Verbindungsmann zur Karosseriebaufirma Ambi-Budd bestimmt. Durch die Zusammenarbeit mit der Berliner Firma erhielt Weigel eine Fülle von fachlichen Informationen, die er sehr gut bei späteren Konstruktionen umsetzen konnte.

In den 1920er-Jahren wuchs die ESEM zu einem Großunternehmen im Werkzeugbau heran. Im Auftrag des Reichsverbandes der Automobilindustrie hatte der geniale Konstrukteur Ferdinand Porsche Anfang der 1930er-Jahre ein Fahrzeug entwickelt, das konstruktiv sehr einfach war und deshalb preisgünstig gefertigt werden konnte. In kürzester Zeit sollte dieser KdF-Wagen Serienreife erlangen. Neu an dem Auto waren die Drehstabfederung und die windschlüpfrige Karosserie. Für die Herstellung der Umformwerkzeuge kam nur die ESEM in Betracht. Und so revolutionär wie die Karosserie war das Ergebnis, das die Männer um Chefkonstrukteur Kurt Weigel präsentierten. Erstmals im deutschen Werkzeugbau zog man Dach, Heckfenster und Windlauf aus einem Stück. Im Jahr 1938 begann die Serienfertigung der Werkzeuge, im Sommer 1939 stand das Dachwerkzeug fertig da. Es war das größte Werkzeug, das Kurt Weigel bis dahin auf seinem Reißbrett hatte. Dazu schrieb das Schwarzenberger Tageblatt: "Es ist bewunderungswürdig, wie in einem als selbstverständlich anmutenden Arbeitsgang das elegant geformte Dachblech vollständig sauber und ohne Fältchen blitzblank dem Werkzeug entnommen werden kann."

Durch diese einmalige Ingenieurleistung ist der Name Kurt Weigel untrennbar mit der Geschichte des Volkswagens verbunden. Kurt Weigel selbst blieb stets bescheiden und seiner erzgebirgischen Heimat treu. Sogar ein sehr verlockendes Angebot von Mercedes Benz schlug er aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Maschinen und Anlagen der ESEM von der sowjetischen Besatzungsmacht als Reparationsleistungen demontiert. Nachdem Weigel von der sowjetischen Kommandantur bereits als Demontageleiter eingesetzt war, betrauten ihn die Sowjets nun mit der deutschen Leitung des sowjetischen Konstruktionsbüros im Haus ESEM. Deshalb arbeitete Weigel nach 1947 wieder als Chefkonstrukteur in der ESEM, die inzwischen VEB Formenbau Schwarzenberg hieß.

Unter seiner Leitung wurde 1956 ein zweiter Werkzeugsatz für die Volkswagen AG Wolfsburg gefertigt. Weigel blieb seinem Betrieb und seiner Konstruktion treu, bis er im Jahr 1962 mit 69 in den verdienten Ruhestand ging. Kurt Weigel verstarb im Alter von 88 Jahren im Jahr 1982. (mit mas)