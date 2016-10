Wenn der Garten vorm Haus plötzlich zur Schachtanlage wird

Das Oberbergamt lässt derzeit in Erla den alten St. Johannes Erbstolln sichern. Damit wird klar, warum bei Familie Lorenz nicht nur die Fische im Teich viel Wasser hatten.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 19.10.2016



Erla. Im Garten von Familie Lorenz ist nichts mehr wie es einmal war. Und es war schön: Drei Teiche mit Fischen, ein richtiges kleines Biotop mit Fröschen und einem massiven Pavillon, den Michael Lorenz selbst und mit viel Liebe errichtet hatte, wie er sagt. Heute steht vor dem Fenster ein großer Bagger, sind die Männer der Bergsicherung Sachsen gerade dabei, eine massive Holzbühne über das riesige Loch im Boden seines Gartens zu bauen.

"Auf dieser Bühne wird die Haspel errichtet, damit die Förderung beginnen kann", erklärt Uwe Weiß, der Vorarbeiter auf der Baustelle ist. Wer in das Loch blickt - hält den Atem an. Denn in gut drei Metern Tiefe sieht man ein schmales gemauertes Mundloch. Am Boden der etwa acht Meter langen und vier Meter breiten freigelegten Erdgrube steht Wasser, umgeben von rostrotem Erdreich. Hier in Erla wurde einst Roteisenerz gefunden und gefördert. Daher heißt auch der Berg, der sich hinter dem Haus von Familie Lorenz erhebt: Rothenberg.

"Da drunter liegt ein mächtiger Erzgangzug", sagt Michael Kühn, der beim Oberbergamt für den Altbergbau zuständig ist. Es handle sich um den St. Johannes Erbstolln, der nun - da die EU noch Gelder zur Verfügung stellt - saniert werde. In diesem Fall gab es allerdings kein akutes Ereignis, wie etwa einen Tagebruch, der zu den Sanierungsarbeiten geführt habe. "Nein, wir wussten um die Existenz des Gangzugs", so Kühn. Auch das Problem der Standwasserbildung sei bekannt gewesen. Damit ist auch klar, weshalb die Wiese von Familie Lorenz stets so extrem nass war. Manchmal habe das Wasser sogar die Grasnarbe angehoben. Bei den nun begonnenen Sicherungsmaßnahmen, die sich bis hinauf zum Grundstück von Hans-Jörg Keller ziehen, geht es vor allem um die langfristige Sicherung des Wasserablaufs in der alten Schachtanlage, erklärt Kühn.

Stattliche 1,5 Millionen Euro seien vorerst für das Vorhaben geplant. Der Bauzeitraum wurde ebenfalls vorsichtig auf 18 Monate geschätzt. Kühn kennt sich aus und sagt als erfahrener Bergmann, der er über viele Jahre war: "Hinter der Hacke ist es dunkel!" Was heißt: Die Männer wissen nicht, auf was genau sie unter der Erde treffen werden. Schon ein erster Blick in die Grube zeigt, dass dort ein altes Pumpengestänge zu sehen ist. Das zumindest kann Uwe Weiß entdecken. Nicht ausgeschlossen sei, dass sie noch auf andere historische Bergbauzeugnisse stoßen. "Die Grube ist so etwa um 1860 einfach zugemacht und verschlossen worden", sagt Weiß.

Und Michael Lorenz, in dessen Garten sich das alles abspielt, meint augenzwinkernd: "Das ist schon alles sehr interessant, wenn es nicht auf deinem eigenen Grundstück wäre." Seine Fische konnte er retten. Das Material für die Behälter, in denen sie vorübergehend schwimmen, wurde ihm bezahlt und alles andere wird wieder in Ordnung gebracht - bis 2018, wenn die Männer in seinem Garten letztmalig mit "Glück auf" grüßen.