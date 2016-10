WerkstÃ¤tten der Handwerker fÃ¼r den Ansturm fast zu klein

Werkstätten der Handwerker für den Ansturm fast zu klein

Hunderte Gäste nutzten den gestrigen Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge mit allen Sinnen. Und sie zollten den Machern Hochachtung für ihr Können.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 17.10.2016



Aue/Schwarzenberg. Es riecht nach Leim, Lack, Farbe oder auch nach leckerem Kuchen. Allein die Düfte, die man auf einer Tour durch die offenen Werkstätten im Erzgebirge in sich aufsaugen kann, sind markant und bleiben in Erinnerung. Was dazu noch Auge und Ohr geboten bekommen, folgt man dem Ruf zum Tag des traditionellen Handwerks, bringt die meisten Gäste echt ins Staunen. Die Anerkennung fürs Handwerk wächst dadurch enorm.

120 Werkstätten im Erzgebirge hatten an Wochenende ihre Türen für Besucher geöffnet, die Macher haben Kostproben ihres Können vorgestellt. 20 waren es allein im Altkreis Aue-Schwarzenberg. Das sonnige Herbstwetter lud förmlich dazu ein. Viele Gäste pilgerten mit dem Plan in der Hand gezielt von A nach B. In manch kleineren Werkstätten bildeten sich vor der Tür gar kleine Warteschlangen.