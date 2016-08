Zoll beschlagnahmt mehr als 300 FeuerwerkskÃ¶rper in Johanngeorgenstadt

Zoll beschlagnahmt mehr als 300 Feuerwerkskörper in Johanngeorgenstadt

erschienen am 26.08.2016



Johanngeorgenstadt. Zöllner haben am Donnerstag bei einer Kontrolle in Johanngeorgenstadt insgesamt 337 Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Der im Ortenaukreis (Baden-Württemberg) wohnende 20-Jährige reiste den Angaben nach zu Fuß aus der Tschechischen Republik ein. Die gefährliche Fracht mit einem Gewicht von mehr als sieben Kilogramm trug er in mehreren Plastiktüten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Feuerwerkskörper entweder keines der erforderlichen Prüfzeichen trugen oder aber nur mit entsprechender Ausbildung und Erlaubnis zulässig waren. Diese Erlaubnis konnte der junge Mann nicht vorweisen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz laufen. (fp)